Prosvjedi iz Novog Sada proširili se na Beograd: Ruše stari most koji su i nacisti poštedjeli

Policija je u Beogradu uhitila dvojicu aktivista tijekom prosvjeda kojima se pokušava spriječiti provođenje odluke gradskih vlasti o rušenju Starog savskog mosta, što je okupljene potaknulo da blokadu prošire na susjedni, Brankov most. Stari savski most, jedan od simbola srbijanske prijestolnice, prema pojedinim povijesnim izvorima opisan je kao jedini most u Europi koji nacisti nisu srušili u povlačenju pred savezničkom vojskom.

U Srbiji se još nisu stišali prosvjedi građana zbog tragedije koja se dogodila 1. studenog, kada je 15 osoba poginulo u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, a počeli su novi, ali sada u Beogradu. Do jučerašnjih prosvjeda došlo je nakon što su beogradske gradske vlasti najavile da će Stari savski most biti srušen. Odmah poslije tih najava aktivisti iz skupine "Most ostaje" okupili su se na mostu da bi spriječili početak rušenja.

Najave gradskih vlasti o rušenju Starog savskog mosta kod oporbe i pojedinih stručnjaka naišle su na brojne osude i oni se protive rušenju navodeći da su Beogradu potrebni novi mostovi, a ne da se ruše postojeći. Ističu da bi nakon zatvaranja i rušenja ovog mosta došlo do dodatnog opterećenja mosta Gazela i Brankova mosta te da bi prometne gužve bile dodatno povećane. Govoreći o razlozima uklanjanja mosta, gradske vlasti ranije su navele da se Stari savski most ruši zbog projekta "Mali metro" i da će na njegovu mjestu biti postavljen novi. Aktivisti iz skupine "Most ostaje" kažu da neće dozvoliti da most bude uklonjen te su u njegovoj blizini postavili šatore.

– Ne postoji nijedan razuman razlog da se most ruši u trenutku kada za njega ne postoji alternativa i zato tražimo javnu raspravu – rekao je aktivist Ilija Vučević. Okupljeni su prosvjednici crvenim sprejom na asfaltu ispisivali poruke "Krvave su vam ruke", "Ubojice" i "Most ostaje".

Tijekom svih tih događanja policija je privela lidera pokreta "Kreni-promijeni" Savu Manojlovića te vijećnika tog pokreta u Skupštini Beograda Aleksandra Jovanovića. U svemu tome Manojloviću je pozlilo pa mu je pružena i prva pomoć. Članovi pokreta "Kreni-promijeni" kasnije su prenijeli medijima kako se Manojlović ne osjeća dobro "zbog brutalnog ponašanja policije prema njemu". Kažu i da je ubrzo prevezen u bolnicu.

– Okupili smo se ovdje bez obzira na razlike jer branimo javni interes. I to je ono što razlikuje nas od ovog režima. Oni su se okupili oko financijskog interesa, oko lukrativnog interesa, a mi u obranu javnog interesa. I ono što nam je bitno jest da napravimo jedan društveni savez. Jedan veliki društveni savez koji će se usprotiviti bezakonju. Ovo što rade na mostu je bezakonje. Ono što rade u Novom Sadu je bezakonje – rekao je predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.

Nastavljeni su i prosvjedi ispred zgrade tužiteljstva u Novom Sadu. I dalje nitko nije uhićen za tragediju u Novom Sadu niti je protiv ikoga od odgovornih podignuta kaznena prijava. Sve to dovodi do nezadovoljstva građana koji najavljuju kako će i idućih dana nastaviti s raznim akcijama i prosvjedima. U isto vrijeme svi strahuju da ti prosvjedi ne rezultiraju još nekom tragedijom i da onda sve preraste u veće i žešće ulične nemire. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nove ostavke u vladi Srbije "i na drugim mjestima", a jučer je bio sazvao i Vijeće za nacionalnu sigurnost.

