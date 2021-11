Prolila sumpornu kiselinu na svog dečka dok je spavao, jer je mislila da je vara: 'Bila je moj svijet'

Da ljubomora može itekako biti opasna, dokazuje i slučaj 28-godišnje Esther Afrife iz Gane koja je u lažnom uvjerenju da je vara njezin dečko Kelvin Pogo (29) bacila na njega sumpornu kiselina, a potom ga napala drugi puta kako bi ga spriječila da dobije potrebnu pomoć.

Užasna priča iz Engleske završila je pravomoćnom presudom u kojoj je Afrife dobila 14 godina, dok će njezina žrtva do kraja života imati posljedice zbog njezine bolesne ljubomore i uvjerenja da Pogo je vara s kolegicom s fakulteta.

Mlada žena je kupila litru sumporne kiseline s Interneta, te ga je prolila s njom dok je on spavao. U prvom trenutku on nije shvatio da je njegova djevojka odgovorna te ju je zamolio za pomoć prije nego je prolio posvećenu vodu na ranu. Ona se pretvarala da zove hitnu pomoć. Blokirala je pozive njegovih prijatelja na telefonu i otkazala je taksi koji ga je trebao odvesti u bolnicu.

Na suđenju se saznalo da je 28-godišnjakinja pokušala nagovoriti da popije vodu iz sportske boce, no on je odbio jer zbog svojeg djetinjstva u Africi nema povjerenja u vodu iz pipe i ne znajući spasio si tako život. Naime, u boci se nalazila kiselina.

Dok je on tako ozlijeđen ležao na kauču, Afrife ga je opet napala tako što je prolila još kiseline po licu i tijelu. Vrišteći od bolova izletio je iz stana gdje je na njega naletio slučajni prolaznik koji je pozvao medicinsku pomoć.

- Svaki dan je poput dana kao kad me napala. Kao da je vrijeme stalo. Svaki puta kad netko pokuca na vrata strah me da će me netko ozlijediti. Bila je cijeli moj svijet, a onda mi je ovo učinila. Jednostavno ne razumijem - ispričao je 29-godišnjak britanskim medijima.

Pogo koji se doselio u Veliku Britaniju da studira režiju osim psiholoških trauma ima trajne ozljede očiju, glave, lica i gornjeg dijela tijela.

Nakon što odsluži zatvorsku kaznu, 28-godišnjakinja će biti deportirana u Ganu.

