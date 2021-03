Prof Barić: Milanović i HDZ promašili su taktiku. Dr. Savić: Podnijet ću ustavnu tužbu

Predsjednik Zoran Milanović nakon odluke Ustavnog suda ipak je odlučio poštovati zakonsku proceduru izbora predsjednika Vrhovnog suda, s obzirom na to da je predstojnik njegova Ureda dr. sc. Orsat Miljenić danas uputio pismo predsjedniku Državnog sudbenog vijeća u kojem u predsjednikovo ime traži da se žurno objavi novi javni poziv jer u povodu prethodnoga predsjednik neće predložiti ni jednog od prijavljenih kandidata.

Upravo je to bila sugestija koju je u ležernom tonu na svom proflu na Facebooku iznijela i prof. dr. sc. Sanja Barić, ustavnopravna stručnjakinja iz Rijeke, poručujući svima: “Nije bitno tko je što dosad zeznuo, svi možete izaći kao pobjednici, a mi građani možemo dobiti stvarnu kvalitetu pravosuđa. Ajmo van iz ovoga! Vrlo je jednostavno i izvedivo, dosta junačenja.”.

Milanović otežao Z. Đurđević

Predsjednik DSV-a Darko Milković potvrdio nam je da će novi javni poziv biti objavljen u sljedećim danima, za dan, dva. Prof. dr. sc. Zlata Đurđević danas je u priopćenju potvrdila da će se kandidirati na novi javni poziv i nada se povjerenju Predsjednika Republike i Hrvatskog sabora.

Predsjednikov dopis DSV-u radi objave novog javnog poziva prvi je korak među onima koje predlaže prof. Barić. U dopisu se obrazlaže da Zakon o sudovima, temeljem kojeg postupa DSV, ni na koji način ne uređuje komunikaciju predsjednika Repulike s DSV-om, niti rješava situaciju u kojoj predsjednik ne želi predložiti nikoga od prijavljenih kandidata, pa niti uređuje institut ponavljanja javnog poziva. Ali Ustav obvezuje predsjednika da se brine “za redovito i usklađeno djelovanje te stabilnost državne vlasti”, a želeći omogućiti funkcioniranje sudbene vlasti, te vodeći računa da je predsjednik VS-a i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, predložio je da se žurno ponovi javni poziv “osobama” koje bi željele obnašati dužnost predsjednika VS-a i da se skrati vrijeme trajanja poziva na 15 dana “s obzirom na to da je već jednom upućen javni poziv”.

Uz napomenu da svojim dopisom predsjednik Milanović ne namjerava ni na koji način utjecati na Ustavom i zakonom određenu nadležnost DSV-a.

“Predsjednik Republike želi, u neurednoj i kaotičnoj situaciji stvorenoj izmjenama Zakona o sudovima, doprinijeti što boljem i učinkovitijem funkcioniranju sudbene vlasti te omogućiti funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva nakon isteka mandata sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda”, zaključeno je u dopisu.

Inače, rok koji DSV može dati “ne smije biti kraći od 15 dana, niti dulji od 30 dana”, a pri tomu bi trebali voditi računa kako je moguće da će biti potreban i treći poziv, s obzirom da je HDZ ne mogu podržati kandidata koji po njihovoj ocjeni ne poštuje pravni poredak, a i neki zastupnici drugih stranaka već su rekli da joj neće dati svoj glas.

I prof. Barić nam je prije očitovanja prof. Đurđević rekla kako je predsjednik Milanović svojim pristupom otežao njezinu kandidaturu te da se ona trebala očitovati odmah nakon objave odluke Ustavnog suda da će poštovati tu odluku, što je prof. Đurđević danas i učinila u priopćenju.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 03.10.2018., Rijeka - Sanja Baric, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

– Neovisno o tomu slažemo li se ili ne s odlukom Ustavnog suda, ona je tu. Ako sada inzistiramo u ime neke ideje da se odluke Ustavnog suda može ne poštovati, to je strašno, to je rušenje svega – ističe Barić. I profesorica je, ne znajući da je neki dan to rekao i predsjednik Ustavnog suda dr. sc. Miroslav Šeparović, napomenula da ako su javni pozivi namješteni, to nije razlog da ih se ukine, nego da se demokratskim nadzorom inzistira na njihovoj provedbi u općem interesu, te prokažu negativne pojave.

– Takvim procesima sazrijeti će i ideja o važnosti objektivnog i neutralnog pristupa, odnosno o važnosti procedure, a ne da nam je važniji “naš” i “vaš”. Ako su samo naši argumenti važni, to je autokracija, moralno-politička podobnost, to je apsolutno suprotno ideji pravne države – ističe Barić. Profesorica smatra da je dosadašnja taktika predsjednika Milanovića bila posve promašena.

– Predsjednik Vrhovnog suda je bitan, ali njegove su ovlasti ograničene. Rasprava o kvaliteti pravosuđa nije rasprava o predsjedniku Vrhovnog suda, već je to rasprava o Državnom sudbenom vijeću, načinu izbora njegovih članova i o njegovu funkcioniranju, o tomu kako se biraju suci – kaže Barić. Ali drži da je i taktika HDZ-a bila pogrešna.

Dr. Šime Savić najavio tužbu

– Trebalo je tenzije spustiti na zemlju. Nisu se smjeli navući na tu igru u kojoj je predsjednik Milanović na svom terenu, trebali su pričekati, nije dobro na sve odgovarati, iako je ta kritika bila opravdana – smatra profesorica.

Nastavak priče o izboru predsjednika Vrhovnog suda dodatno bi se mogao zakomplicirati ako Đuro Sessa i dr. sc. Šime Savić podnesu ustavnu tužbu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 23.05.2018., Sibenik - Jedini prezivjeli vatrogasac iz Kornatske tragedije Frane Lucic u pratnji odvjetnika Sime Savica dolazi na Opcinski sud gdje se vodi postupak oko isplate odstete. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Đuro Sessa nije se htio o tomu izjašnjavati, kao ni o tomu hoće li se javiti i na drugi javni poziv.

– Mislim da se treba poštovati zakon i provesti proceduru do kraja – rekao je predsjednik Vrhovnog suda.

Dr. Šime Savić najavio je podnošenje ustavne tužbe.

– Postupak po javnom pozivu na koji sam se prijavio te poslao svoj životopis i program rada, nije završen u skladu sa zakonom. Prema članku 44.a Zakona o sudovima, Ured predsjednika morao je zatražiti mišljenje o kandidatima od Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog saborskog odbora i onda je predsjednik Republike mogao odlučiti da neće predložiti nikoga od kandidata, ali je morao i obrazložiti zašto nas neće predložiti – obrazložio je odvjetnik dr. Savić.