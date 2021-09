Produžen rok za samopopisivanje putem sustava e-Građani. Možete to učiniti do ponoći

Završena je 1. faza Popisa 2021. te svi oni građani koji su se željeli samopopisati mogli su to učiniti do ponoći, no rok je produžen jer je jučer navečer došlo do problema oko samopopisivanje putem e- Građani pa je taj rok produžen danas do ponoći, kazano je na konferenciji za novinare DZS-a.

Podsjetimo, nekoliko sati prije ponoći kada istječe rok za prvu fazu popisivanja stanovništva u kojoj se građani mogu samopopisati putem Interneta, pristup toj stranici je bio otežan zbog navale velikog broja građana. Stranica je bila nedostupna od 20 sati.

U prvoj fazi popisano je preko milijun i 400 tisuća građana.

Počinje druga faza i popisivači izlaze na teren. Prilikom terenskog popisivanja, popisivači dolaze na adrese kućanstava te popisuju osobe, kućanstva i stanove, a od onih koji su se popisali samostalno, preuzimaju kontrolnu šifru kao dokaz uspješnog samopopisivanja.

Popisivači će imati majice i maske s obilježjima Popisa 2021., akreditacije i prijenosna računala, kao i EU digitalne Covid potvrde te će ih stoga građani moći lako prepoznati.

Kako je pisao Večernji list na teren izlazi gotovo 8000 popisivača kako bi popisali s pomoću elektroničkih uređaja one koji se nisu sami popisali, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana. Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada ako do 17. listopada ne budu popisane sve popisne jedinice. Novčanom kaznom od 2000 do 5000 kuna kaznit će se građani koji odbiju dati podatke o popisnim jedinicama te oni koji daju netočne i nepotpune podatke tijekom popisa. Više od 1000 kontrolora nadzire rad popisivača, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka... Novčanom kaznom od 3000 do 7000 kuna kaznit će se za prekršaj – popisivač ili druga osoba ovlaštena za Popis ako u popisni upitnik unese podatke različite od iskaza osobe koja daje podatke tijekom terenske faze popisa stanovništva.

Video: Ravnateljica DZS-a i državni tajnik objasnili zašto popisivači dolaze u kontrolu nakon samopopisivanja