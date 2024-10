Procurio iskaz oca male Danke: 'Rekla mi je da je vidjela dva čovjeka da stoje kod kapije, gledaju nešto u dvorište'

Srpski portal Telegraf.rs objavio je iskaz Miloša Ilića, oca malene Danke Ilić koja je nestala 26. ožujka ove godine od kada joj se gubi svaki trag. Miloš Ilić je saslušan u srpskom tužiteljstvu 17. travnja koji je tom prilikom kazao kako je na dan nestanka male Danke bio na poslu i radio na terenu u mjestu Slatina. Isto tako rekao je i da je znao kako njegova supruga Ivana treba otići u Općinu kako bi provjerila "nešto vezano uz dječji doplatak i da misli da je to bilo oko 10 sati".

Kako Telegraf prenosi kazao je da ne zna koliko je bilo sati kada ga je supruga nazvala da mu kaže da će s djecom otići u Banjsko Polje rekavši kako je ona tamo živjela dok joj majka nije umrla. -Ne znam točno godinu kada je umrla jer Ivana i ja tada nismo bili zajedno. Oko 13:10 sati supruga mi je poslala slike djece kako se igraju. Djeca su bila pored auta i mislim da su na svim slikama bili kćerka i sin. Oko 13:40 me je zvala, plakala je i vikala da nema Danke, a ja sam pitao kako nema Danke. Rekla je da je uzimala bočicu iz automobila da sinu da vode i da Danke, kada se okrenula, nije bilo. Rekao sam joj da pozove policiju i odmah sam iz Slatine krenuo prema Banjskom Polju – stoji u iskazu Miloša Ilića u tužiteljstvu.

Kazao je i kako ne zna koliko je brzo stigao do Banjskog Polja jer ga je službenim vozilom vozio kolega kao i da kada su došli do ulice u kojoj se nalazi kuća Ivanine obitelji da su u njoj naišli na automobil "Fiat Panda". - Kolega je zaustavio vozilo, spustio je prozor i obojica smo pitali jesu li vidjeli djevojčicu u maslinasto zelenoj jaknici, s vezanom kosicom. I jedan i drugi su odgovorili da je nisu vidjeli. Nisam vidio ima li vozilo oznaku "Vodovod". Mislim da su zadnja stakla vozila bila zatamnjena i da je čovjek koji je vozio bio sijed i proćelav, a da je suvozač bio prosijed stariji čovjek, tako mi je izgledalo – kazao je Ilić.

Poslije toga su nastavili put prema kući ispred koje se njegova supruga igrala s djecom. Kada je došao do kuće supruzi je rekao da ostane sa sinom, a da će on tražiti Danku. Kazao je u tužiteljstvu i da mu je supruga rekla da je tražila dijete po dvorištu te da je on nastavio dalje. -Ubrzo je došla policijska patrola, a onda i pojačanje i zabranili su nam da se krećemo jer su oni krenuli u potragu za Dankom. Ivana mi je sutradan rekla da je vidjela dva čovjeka da stoje kod kapije, da gledaju nešto u dvorištu. Nije mi rekla da je vidjela išta osim ljudi. Sudjelovao sam u potrazi sve dok mi policija nije rekla da sjedimo u dvorištu kako ne bismo ometali potragu jer su doveli pse – rekao je otac malene Danke.

Govorio je i o svojoj nestaloj kćerki rekavši kako je ona bila povučeno dijete i da je najviše bila vezana za brata. Rekao je i da je Danka voljela dudu i roza dekicu kao i da je prohodala s godinu dana. - Za mene je bila zvrk, voljela je sve vidjeti, provlačiti se ispod stolice i stola, kreveta... Nije pričala, ali je znala promrmljati mama i brat. Uvijek smo slobodno vrijeme koristili da izađemo s djecom da se igraju. Dan prije nego što se sve dogodilo smo bili u Zoološkom vrtu u Jagodini. Nisam primijetio da ona slobodno hoće kod drugih ljudi, čak ni kod moje majke koja je najviše čuva. Nekada je htjela kod nje, a nekada nije – kazao je Ilić.

Ispričao je i da su djecu uglavnom čuvali njegovi roditelji, a da su ih, kada oni nisu mogli, vodili u Brestovac kod Ivanine snahe. Dodao je i da njegova supruga i on nisu imali neprijatelje te da imaju dobar brak kao i da osumnjičene ne poznaje i nikada ih nije vidio.

FOTO Privođenje osumnjičenih za ubojstvo curice