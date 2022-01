Procurila prepiska između Matejeve djevojke i prijatelja: Jedna poruka muškarca B. je čudna

Hrvatska policija je uradila dobar dio posla kojeg nije napravila srpska policija, a odnosi se na ispitivanje okolnosti koje su prethodile nestanku 27-godišnjeg Mateja Periša u Beogradu.

Osim što je ispitala sve Matejeve prijatelje, policija je u posjedu i svih poruka koje su oni između sebe razmjenjivali. Koliko će te poruke osvijetliti nestanak samog Mateja, teško je za pretpostaviti, ali će barem donijeti neku sliku događaja koji su prethodili njegovom nestanku.

Slobodna Dalmacija je u posjedu dijela WhatsApp prepiske između Matejevog prijatelja B. koji je bio s njim u Beogradu te kritične večeri i Matejeve djevojke S. koja je ostala u Splitu i nije išla sa društvom u Beograd. Prepiske se odnose na dan nakon samog nestanka Mateja Periša te na pet, šest dana nakon toga.

Tako B. u prvoj poruci piše Matejevoj djevojci S.: "Ja ne znam šta je njemu bilo. Halucigene droge ili šta. Slične... Mi nismo uzimali, ja ne znam šta je njemu bilo."

S. mu odgovara: "Pa ne virujem da je sam pa sakriva, osim ako mu neko u tom điru nije ponudio. Pa nije žensko da će mu stavit u piće."

B. joj nakon toga piše: "Stvarno ne kužim."

B. potom nekoliko dana odgovara na poruke djevojke S., ali se one ne odnose na ovu temu, da bi par dana nakon toga između njih opet bila obnovljena ova priča.

B. joj tako piše: "Može bit i to šta ti govoriš. Al opet doša bi do Mira, reka idem riješiti, ne bi mu reka idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći."

S. mu nakon toga odgovara: "Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ta Maja koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila."

B. joj odgovara: "Može biti stvarno, koliko znam Maja ne koristi."

S. dalje pita: "A jel mu bilo krivo što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije?"

B. joj dogovara: "Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta."

Naravno, ima u ovoj prepisci čudnih detalja, a to je zašto Matejev prijatelj B. mijenja priču (nisu uzeli, pa jesu).

Ovakvih poruka ima na desetine i policija sklapa mozaik potpune rekonstrukcije odnosa i događanja u klubu i poslije Matejevog odlaska, jer rekonstrukcija Matejeve trase kretanja i svega što je kamerama vidljivo je već obavljena.

Možda ovi dokazi neće pomoći da se nađe Matej, ali će rasvjetliti zašto je Matej u majici izletio iz kluba Gotik u beogradsku noć i zašto je nakon trčanja od devet minuta stepenicama ispod restorana Savanova krenuo prema rijeci Savi.

Kako doznaje Jutarnji list, policija je u međuvremenu ustanovila i obavila razgovore s "ekipom Zadrana" koji su tu noć bili u klubu Gotik neposredno pokraj društva Mateja Periša.

I dalje se provode neke radnje vezano uz mobitel, a hrvatska policija u svakodnevnom je kontaktu s kolegama iz Srbije.

Nije isključeno da će se idućeg tjedna opet održati sastanak hrvatskih policajaca s kolegama u Beogradu, ali to ovisi o daljnjim rezultatima potrage koja, nažalost, još nije dala rezultat.