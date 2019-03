Privremeni stečajni upravitelj: Postoje razlozi za stečaj Uljanik Brodogradilišta

Privremeni stečajni upravitelj Uljanik Brodogradilišta Loris Rak utvrdio je da kod pulskog brodogradilišta postoje stečajni razlozi nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti, ali je zadržao i mogućnost promjene mišljenja jer se vode pregovori s Vladom i strateškim partnerom radi prihvaćanja plana restrukturiranja.

Na temelju analize poslovne dokumentacije Uljanik Brodogradilišta, "privremeni stečajni upravitelj je utvrdio postojanje stečajnih razloga nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti kod dužnika, a da njegova imovina svojom vrijednošću pokriva troškove stečajnog postupka", navodi se u izvješću privremenog stečajnog upravitelja koje je u utorak objavljeno na stranicama e-oglasna.

No, podsjeća se i na odredbe Stečajnog zakona prema kojima će, ako dužnik do završetka prethodnog postupka odnosno do 29. ožujka postane sposoban za plaćanje, sud obustaviti postupak.

"Budući da dužnik aktivno poduzima radnje u otklanjanju stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje, privremeni stečajni upravitelj predlaže da u slučaju da do završetka prethodnog postupka taj razlog bude otklonjen, sud obustavi stečajni postupak", navodi u zaključku izvješća.

Trgovački sud u Pazinu je 29. siječnja pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Uljanik Brodogradilištem, koje je dio Uljanik grupe, a ročište u tom postupku je zakazano za 29. ožujka.

Prethodni je postupak pokrenut na temelju prijedloga Fine za otvaranje stečajnog postupka, jer je s 21. siječnjem ove godine Uljanik Brodogradilište imalo neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i u ukupnom iznosu od 75,8 milijuna kuna.

Podaci iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja pokazuju da na dan 7. ožujka pulsko brodogradilište ima evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju od 164 dana u ukupnom iznosu od 115,04 milijuna kuna.

Uz to, Uljanik Brodogradilište nije isplatilo pet uzastopnih plaća radnicima, kojih po podacima iz izvješća ima 1.382.

Uljanik Brodogradilište tako ispunjava zakonske pretpostavke postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje, a ispunjava i stečajni razlog prezaduženosti, jer je uvidom u bilancu (na dan 30. studenoga 2018.) utvrđeno da mu je imovina iskazana u iznosu od 988,1 milijun kuna, dok su obveze iskazane u iznosu od 2,6 milijardi kuna.

No, stečajni upravitelj podsjeća na odredbe Stečajnog zakona koje omogućuju i da dođe do izmjene tog mišljenja - ako dužnik tijekom prethodnog postupka namiri sve tražbine ili "ako se prema okolnosti slučaja (razvojnom programu, raspoloživim izvorima sredstava, vrsti imovine, pribavljenim osiguranjima i slično) osnovano može pretpostaviti da će dužnik pravna osoba nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću".

Do ročišta 29. ožujka moguće je da se otkloni stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje aktivnostima samog dužnika, o čemu se vode pregovori s Vladom odnosno ministarstvom gospodarstva te strateškim partnerom radi prihvaćanja plana restrukturiranja.

"Budući da se vode pregovori s Vladom RH, odnosno ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, te strateškim partnerom radi prihvaćanja plana restrukturiranja, privremeni stečajni upravitelj zadržava mogućnosti izmjene ovog mišljenja do ročišta radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka koje zakazano za 29. ožujka 2019. godine", ističe Loris Rak i u mišljenju o postojanju stečajnog razloga prezaduženosti.

U izvješću uz ostalo podsjeća da su Nadzori odbor i Uprava Uljanika 7. veljače odabrali Brodograđevnu industriju Split za strateškog partnera, a napominje i da je upoznat da su predstavnici ministarstava gospodarstva i financija, Uljanik grupe i odabranog strateškog partnera održali sastanak s predstavnicima Europske komisije, kako bi se utvrdila mogućnost iznalaženja rješenja za deblokadu računa Uljanik Brodogradilišta i ostalih društava u Uljanik grupi te za isplatu zaostalih pet plaća radnicima.

Inače, jučer je održan sastanak ministra gospodarstva Darka Horvata, Uprave i sindikata Uljanika i strateškog partnera Tomislava Debeljaka, nakon kojega je najavljeno da bi Vlada ovoga tjedna trebala donijeti odluku ide li se u restrukturiranje Uljanik grupe ili će se ići u stečaj.

O restrukturiranju Uljanika danas su na sastanku u Banskim dvorima raspravljali i koalicijski partneri, no nisu donijeli konačnu odluku jer im do sastanka idući tjedan ministar Horvat treba dati odgovore na niz pitanja. "Odluku ćemo donijeti onoga trenutka kada budemo raspolagali sa svim relevantnim informacijama u pogledu visine sredstava potrebnih ili za stečaj ili restrukturiranje Uljanik grupe", poručio je nakon tog sastanka predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

