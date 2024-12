Primorac upitao: 'Zorane, pa do kad više?'. Milanović mu je sada odgovorio

Zoran Milanović i Dragan Primorac nastavili su se "prepucavati" preko Facebooka. Nakon što je Milanović kritizirao ustavne suce, Primorac mu je odgovorio te naveo kako je on "kolovođa kršenja Ustava i pravnog poretka". "Zorane, ako se ne želiš sjetiti, ja ću ponoviti hrvatskim građanima: 1. Kada si čestitao svom narodu Dan državnosti? 2. Zašto si po blatu i mulju, u nezakonitoj proceduri za izbor predsjednika Vrhovnog suda provlačio svoju kandidatkinju? 3. Sjećaš li se, Zorane, kad si se misleći da si iznad zakona ove države upleo u parlamentarne izbore kao neformalni kandidat SDP-a za premijera? Ili kad si dolaskom na Glavni odbor SDP-a prestao biti Predsjednikom svih hrvatskih građana u pokušaju da sam sebi dodijeliš premijerski mandat? 4. Zar si zaboravio kako si u strahu od istine spriječio dolazak general-pukovnika Tihomira Kundida u Hrvatski sabor, čime si ponizio sve pripadnike Hrvatske vojske?", naveo je Primorac u svojoj objavi.

"Zorane, pa do kad više? Ako ne znaš, ja ću te podsjetiti. Još malo, još samo 35 dana!", zaključio je Primorac, a Milanović mu je danas odgovorio. U novoj objavi, aktualni je predsjednik poručio: "Dragane, pa do 18. veljače 2030." Time je, naime, sugerirao kako će biti predsjednik još pet godina.

Podsjetimo, predsjednik Milanović jučer je žestoko kritizirao ustavne suce koji su sami sebi produljili mandat. Istaknuo je kako Ustav izričito propisuje kada završavaju mandati ustavnih sudaca te kako se mandat ne može mijenjati bez promjene Ustava. Navodi kako je to "nezapamćeni udar na ustavnopravni poredak", a da ustavnim sucima hrvatski građani više nemaju razloga vjerovati s obzirom na to da su pokazali da su spremni prekršiti Ustav kako bi zaštitili svoje mandate. Uz to, Milanović ih naziva "otimačima Ustava".

