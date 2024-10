Primorac poručio Milanoviću s Općeg sabora HDZ-a: Vrijeme ti je da odeš

HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac istaknuo je u nedjelju na 21. Općem saboru HDZ-a da neće dopustiti uništavanje Hrvatske, vrijeđanje hrvatskog čovjeka i svega dobrog što smo napravili, poručivši aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću kako mu je vrijeme da ode. Potporu Primorcu je u uvodnom obraćanju dao i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, rekavši kako mu je drago što je s njima. "HDZ je uz tebe i očekujemo pobjedu", naglasio je Plenković.

Primorac je istaknuo da je u kampanju prvenstveno krenuo kao čovjek koji ne može promatrati podjele, razdor i neistine te čovjeka koji je trenutno predsjednik RH, ali koji ruši dignitet naše domovine u Hrvatskoj i u inozemstvu. "Nisam mogao promatrati što se događa, odazvao sam se pozivu Andreja Plenkovića i svih vas, jer gledam Hrvatsku da se voli svojim djelima. Hrvatska se voli snagom znanja, mudrošću vođenja. Hrvatska se voli poštivanjem svakog čovjeka, a Milanović to nije činio i zato je vrijeme da ode. To mu je poruka danas", rekao je Primorac.

Naglasio je kako je u bitku za predsjednika Republike krenuo jer neće dopustiti uništavanje Hrvatske, vrijeđanje hrvatskog čovjeka i svega dobrog što smo napravili. "Bit ću predsjednik koji će se boriti za bolji život i standard svakog čovjeka, za dostojanstvo hrvatskog branitelja, za jaku i snažnu Hrvatsku vojsku, za naše partnerstvo s NATO-om i EU, za snažnu borbu protiv korupcije, snažno zdravstvo, domoljublje", rekao je. Dodao je da će kao predsjednik snažno surađivati s vladom.

Naglasio je kako će jedna od prvih stvari kada uđe na Pantovčak biti vraćanje biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na mjesto gdje mu pripada - među hrvatske velikane, a za što je dobio veliki pljesak. Nije Hrvatska slučajna država, nego je Milanović slučajan Milanoviću je poručio i da Hrvatska nije slučajna država kako je naziva. "Ako je nešto slučajno u svemu ovome Zorane Milanoviću, slučajan si ti kao hrvatski predsjednik koji si slučajem na tom mjestu danas", poručio je Primorac svom protukandidatu.

Dodao je da je Milanović omalovažio Hrvatsku vojsku jer načelniku Glavnog stožera OS Tihomiru Kundidu nije dao da na saborskom Odboru za obranu kaže istinu, te mu je i zbog toga vrijeme ode. Dragan Primorac je istaknuo i da će mu branitelji kao novom predsjedniku Hrvatske biti trajna inspiracija, te kako će tražit da i zadnja žrtva Domovinskog rata bude identificirana. Naveo je i kako od Srbije i Crne Gore tražiti da nam dostave sve podatke o masovnim stratištima koje još uvijek skrivaju. "Ako ne, otežat ću im ulazak u EU", poručio je.

Jandroković: Moramo izabrati novog predsjednika i prekinuti sadašnji način predsjednikovanja

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da oporba - predvođena neustavnim predsjednikom, koji krši hrvatski Ustav i postavlja se iz lagodne pozicije kao vođa oporbe - kontinuirano pokušava obmanuti hrvatsku javnost i govori o Hrvatskoj kao zemlji koja slabo napreduje. Također, naglasio je, postoje besramni političari koji su u stanju usporediti današnju Hrvatsku s totalitarizmima i zločinima koji su se događali u prošlom stoljeću.

"To mi kao HDZ nećemo prešutjeti, uzvraćat ćemo istom mjerom. Neka znaju ovi u Hrvatskom saboru da je dosta toga da će bez ikakvih argumenata optuživati HDZ, vraćat ćemo istom mjerom i ukazivati na njihove slabosti i bit će to ozbiljna politička borba", rekao je. Jandroković je istaknuo i važnost izbora za predsjednika Republike. "Moramo prekinuti ovaj način 'predsjednikovanja' koje danas imamo. Moramo izabrati novog predsjednika, a naš kandidat je Dragan Primorac. To je iznimno bitno", poručio je.

I zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved dao je snažnu potporu Primorcu kao kandidatu za predsjednika Republike. "Dragan će biti predsjednik koji će vratiti civilizirani dijalog u politički i javni prostor jer Hrvatska je umorna od Zorana Milanovića koji potiče podjele i razdor u društvu te je nedosljedan u svojim riječima i djelima", istaknuo je Medved.

Manfred Weber - EPP ponosan na HDZ-ove izborne rezultate

Izaslanicima na Općem saboru HDZ-a obratio se putem video poruke, predsjednik Europske pučke stranke (EPP) Manfred Weber poručivši kako je EPP ponosan na HDZ-ov veliki izborni uspjeh u 2024. - prvo na parlamentarnim izborima te na europskim izborima na kojima je HDZ povećao broj mjesta u Europskom parlamentu i time ojačao "obitelj EPP-a". Potpredsjednica Europske komisije i Europske pučke stranke Dubravka Šuica zahvalila je Andreju Plenkoviću na vođenju Vlade RH posljednjih osam izazovnih godina, kao i na ukazanom povjerenju Vlade da ponovno predstavlja RH i u sljedećem sazivu Europske komisije.

Pohvalila je napore Vlade zbog ostvarenja ulaska Hrvatske u Schengen, ali i angažmana oko BiH. Osvrnula se na predsjedničkog kandidata Dragana Primorca za kojeg smatra da ga se već sada može zvati predsjednikom, kao i Mislava Hermana, kandidata na lokalnim izborima za Zagreb, gradonačelnikom. Opći sabor HDZ-a usvojio je izmjene i dopune Statuta HDZ-a kojim se broj članova Predsjedništva povećava s 10 na 21 - po jedan član iz svake županije i Grada Zagreba.

