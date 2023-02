Primorac: Dosegnuli smo cilj, građani su upisali obveznice u vrijednosti većoj od milijarde eura

Građani su dosad upisali državne obveznice u vrijednosti većoj od milijarde eura, a unatoč tome što je upis dosegnuo ciljani iznos, obveznice se mogu upisati i sutra, poručio je ministar financija Marko Primorac, koji je najavio i da će se institucionalnim ulagačima ponuditi upis dodatnih 500 milijuna eura.

"Prije sat vremena smo konstatirali da je upis obveznica na razini većoj od milijardu eura. Sada možemo i potvrditi kako se radi o vrlo uspješnom projektu koji je zaživio, za koji je interes građana bio prilično dobar, u skladu zapravo i sa našim očekivanjima i procjenama", izjavio je u utorak Primorac na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, održanoj u povodu prve procjene DZS-a o kretanju BDP-a u 2022. i zadnjem lanjskom kvartalu.

Unatoč tome što je upis dosegnuo ciljanih milijardu eura, Primorac je istaknuo da građani imaju vremena za upis obveznica još danas i sutra do 20 sati. "I dalje građani, oni koji žele upisati obveznice, mogu to učiniti", poručio je. Ako dinamika upisa obveznica od strane građana danas i sutra bude otprilike razini dosadašnje, neformalna procjena Primorca je da će se "moći praktički upisati sve ono što su građani odlučili upisati".

Proširenje alokacije, za institucionalne investitore 500 milijuna eura

Tako, prema svemu sudeći, rekao je ministar, donijet će se odluka o proširenju alokacije, a nakon što se završi upis za građane, 3. ožujka će biti otvoren i upis za institucionalne investitore. "Na tom upisu ćemo ponuditi vjerojatno 500 milijuna eura za upis i institucionalnim investitorima, povrh onog što će upisati naši građani", otkrio je Primorac. Sredstva prikupljena izdanjem ove obveznice, uz refinanciranje postojećih obveza, naveo je Primorac, u najvećoj mjeri će se koristiti za podešavanje strukture javnog duga, s ciljem prije svega dugoročne održivosti ali i dugoročnog troška zaduživanja, koji bi se ovim zaduživanjem trebao minimizirati.

"Konkretnije, tim iznosom ćemo refinancirati one dugove koji nam dospijevaju u ovoj godini, prije svega mislim na izdanja trezorskih zapisa, koja su značajna u narednom razdoblju", izjavio je Primorac. Tzv. narodne obveznice se upisuju u dva kruga - prvi je za građane i traje do 1. ožujka do 20 sati. Nakon toga će se upis za građane zatvoriti, a 3. ožujka će se otvoriti za institucionalne investitore i trajat će samo taj dan.

Upis se obavlja u više od 500 poslovnica banaka koje su vodeći agenti izdanja - Erste&Steiermärkische banke, OTP banke, Privredne banke Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Zagrebačke banke - i suaranžera izdanja, a to je Hrvatska poštanska banka. Uz to, dvije su banke (Erste i PBZ) omogućile upis obveznica i putem digitalnih kanala. Država je izdanjem obveznice prvotno planirala prikupiti milijardu eura, minimalni ulog za građane je 500 eura, minimalna kamatna stopa iznosi 3,25 posto godišnje, a dospijeće obveznice je 2025. godine.