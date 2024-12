Prijavljen za femicid, brani se da je ubojstvo bilo slučajno, a motiv je svađa oko rakije!?

Iako 29. studenoga, kada je u dvorištu jedne kuće u Ulici Črnomerec u Zagrebu nađena mrtva 39-godišnjakinja, ništa nije upućivalo, kako se neslužbeno čulo iz policije, da je riječ o femicidu, zagrebačka policija je na koncu svog kriminalističkog istraživanja 72-godišnjaka kojeg sumnjiči za to ubojstvo, ipak prijavila za femicid. Hoće li ta pravna kvalifikacija ostati i nakon što tužiteljstvo završi s istragom, tek će se vidjeti. Naime, od kada je femicidi uveden u Kazneni zakon, policija je većinu ubojstva i pokušaja ubojstva žena kvalificirala kao femicid, no do sada je zbog toga podignuta samo jedna optužnica za pokušaj femicida i jedna za femicid. Neslužbeno objašnjenje koje se može čuti iz policije, da je uvijek bolje ići na težu pravnu kvalifikaciju, koja se onda tijekom istrage, ovisno što proizađe iz dokaza, može prije podizanja optužnice prekvalificirati u blaže kazneno djelo.

Uglavnom, 72-godišnjak koji se sumnjiči za femicid je nakon ispitivanja na policiji i tužiteljstvu završio u Remetincu jer mu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Pred istražiteljima je iznio svoju obranu, a neslužbeno se doznaje da je kazao kako je do ubojstva došlo - slučajno. Opisujući što je prethodilo smrti 39-godišnjakinje, kazao je da ju je primio u svoj dom i to nakon što joj se, kako je tvrdio, zbog alkohola i krađa raspala veza. Kazao je da je 39-godišnjakinja bila u vezi s njegovim susjedom. U obrani je naveo i da je 39-godišnjakinju majka čovjeka s kojim je bila u vezi, izbacila iz kuće, pa joj je 72-godišnjak, kako tvrdi, odlučio pomoći. Njih su dvoje, kazao je, tog 29. studenog zajedno pili, da bi se u nekom trenutku, posvađali zbog - rakije!?

- Tražila me da joj natočim rakije u praznu bocu, no nisam htio jer sam joj dao rakije i dan ranije - naveo je u obrani 72-godišnjak. On tvrdi da je 39-godišnjakinja pobjesnila, da je nasrnula na njega kolcem kojeg je od nekud dohvatila. Kako bi se obranio kazao je, on je dograbio nož te tvrdi da se 39-godišnjakinja na taj nož sama nabola.

- Nisam ni primijetio da je ozlijeđena, jer je otišla u dvorište. No pola sata kasnije sam je tamo zatekao kako leži bez svijesti pa sa, pozvao hitnu pomoć i policiju - branio se 72-godišnjak. Za sada, istražitelji njegovoj obrani ne vjeruju pa je završio u Remetincu, a kako će se stvar po njega okončati zna će se kada bude dovršena istraga.