Zastupnici SDP-a protiv isključenja izbačenih članova. Grbin: Ostane li ovako imamo problem

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin sazvao je danas novu sjednicu Kluba zastupnika. Jednoglasno je odlučeno da četvero SDP-ovaca koji su izbačeni iz stranke – Nikša Vukas, Rajko Ostojić, Marina Bilić Opačak i Zvane Brumnić – neće biti isključeni i iz Kluba zastupnika.

"Odluka je jednoglasna, nema izbacivanja. Predsjednik Grbin je stavio točku na glasanje, stavio je prijedlog da se izbaci četvero članova, ali nitko nije glasao, odluka je jednoglasna", kazao je član Kluba SDP-a Matko Kuzmanić.

"Mi nismo HDZ, i upravo ova današnja poruka je taj da je SDP jedinstven i ostaje prva najveća opozicijska stranka", dodao je.

Šef stranke komentirao je glasanje Kluba zastupnika.

"Među članicama i članovima bilo je onih koji su smatrali da to ne bi trebalo ići na Glavni odbor. Ja ću to prenijeti Predsjedništvu. Jedan dio zastupnika je smatrao da kolege treba izbaciti a drugi dio kolega je smatrao da ne možeš izbaciti iz Kluba. Imamo Predsjedništvo u 19 sati i odlučit ćemo kako će dalje ići. Ja sam glasao da to ide na Glavni odbor", kazao je.

"Nije moguće donijeti odluku jer odluka nije u skladu sa Statutom stranke", objasnio je. "Ostane li ovako imamo problem, a to je da ne možemo raditi, ne možemo zastupati građane koji su nas birali. Ova priča nije završila. Kada između dva tijela stranke imamo problem onda tu imamo Glavni odbor", kazao je Grbin.

"Ne mislim da će se Glavni odbor podijeliti. Sjednica mora biti uskoro, najvjerojatnije 2. listopada", dodao je.

Odmah nakon sjednice Kluba sazvana je i nova sjednica Predsjedništva.