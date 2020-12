Preminuo je Željko Matić, jedan od kreatora radijskog novinarstva

Preminuo je Željko Matić, novinar i urednik rođen 1961. godine u Šibeniku. Novinarstvom se počeo baviti 1984., na Omladinskom radiju, kasnije na Radiju 101. Matić je do 2014. bio glavni kreativac i urednik ključnih rubrika tog kultnog radija. Bio je urednik unutarnjopolitičke rubrike, urednik Društvene redakcije, urednik Informativnoga programa, glavni urednik i predsjednik Nadzornoga odbora.

Matić je pokrenuo i uređivao neke od najslušanijih radijskih emisije Parlament show, Tema dana, Intervju tjedna, Scarface i dr., koje su postavile standard za radijske informativne emisije. Devedesetih je sa suradnicima i novinarima od Radija 101 stvorio jedan od najutjecajnijih medija u Hrvatskoj, na kojem se neovisno izvještavalo i govorilo. Poslije je radio i u drugim medijima, a od 2014. na televiziji N1, a potom na Z1.

Bio je sinonim za kvalitetno i uspješno radijsko novinarstvo, kojem je posvetio svoj život. Uvijek spreman za razgovor, polemiku, s ciničnim odmakom prema svim akterima naše društvene zbilje.

Govoreći u jednom razgovoru za Večernji list, Matić je o radiju 101 i ljudima koji su tamo radili kazao kako je to bila anarhistička zajednica, komuna, koja se mogla održati. – Samo, nije se razmišljalo o komercijalizaciji, o tome što bi trebalo napraviti. Nikada nije bilo suvislog poslovnog, dugoročno održivog modela, a na takav način u modernoj ekonomiji teško možeš izdržati. Kada se to trebalo razmatrati, dolazi rat, drastičan pad prihoda, pa i pritisak da se Radio preda u ruke ljudima koji su bili bliski s tadašnjim HDZ-om. Uvijek smo bili poput HRT-a. Jedino što su oni imali pretplatu, a mi – nismo. Nije se tu dolazilo zbog novca, iako nam ga nikada nije nedostajalo. Bilo nam je dobro! No, u jednom trenutku bilo je i 120 zaposlenih, a prihodi isti. A onda i ta nesretna privatizacija, 78 vlasnika plus Grad, nije moglo funkcionirati, koliko vlasnika toliko i interesa, kazao je Matić u razgovoru s novinarom Zoranom Vitasom za Večernji list. Matić je bio aktivni član Hrvatskog novinarskog društva.