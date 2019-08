Preminuo mladić koji je teško ozlijeđen u zatvoru: 'Pogriješili su svi u postupku'

U KBC-u Split preminuo je 19-godišnji mladić koji je tamo dovezen prije tri tjedna s teškim ozljedama za koje se trenutno ne zna kako su nastale. Mladić je u zatvoru završio nakon što je priznao da je uzrokovao četiri požara zbog čega je dobio osam mjeseci zatvora.

- Došlo je do pogrešaka svih sudionika u postupku. Nisam ga branio u tom slučaju, no mogu reći da se okrivljeni, danas pokojni mladić, nije tretirao sukladno zahtjevima te medicinskoj dokumentaciji. Prema nalazima liječnika, vještaka, bio mu je potreban 24-satni nadzor, dakle stalna tuđa njega i briga u punom opsegu. A zna se što to znači te je to vjerojatno jedan od uzroka tragičnog epiloga - kazao je za 24sata Vinko Ljubičić, odvjetnik koji zastupa obitelj 19-godišnjeg mladića.

Tijekom boravka u zatvoru više puta bio u bolnici zbog različitih ozljeda

Policija je, dijelom zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, za četiri požara koncem ožujka prijavila 19-godišnjaka. Iako mu je još kao djetetu dijagnosticirana bolest piromanije (u svom priznanju je rekao da ga uzbuđuje sva strka i panika kod požara, vatra, vatrogasne sirene,...) te je psihijatrijski liječen, nije proglašen neubrojivim već “bitno smanjeno ubrojiv”.

No, unatoč priznanju, produžen mu je istražni zatvor. Tijekom tih nekoliko mjeseci nesretni mladić je tri puta boravio u bolnici za osobe lišene slobode, zbog različitih ozljeda. Početkom kolovoza su pak čuvare o njegovom stanju alarmirali “cimeri”, neslužbeno doznaju 24sata pošto su službeni podaci tajna (navodno nikakvih postupanja pravosudnih djelatnika u smislu prisile prema 19-godišnjaku nije bilo), te je iza dva sata poslije ponoći prebačen u bolnicu.

Navodno je imao ozljede abdomena, no kako su nastale te uzrok smrti gotovo mjesec dana kasnije u splitskoj bolnici, tek će se utvrditi. Izvor blizak njegovoj obitelji tvrdi da su ga u zatvoru - pretukli.