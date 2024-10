Preminula je Milka Mesić, supruga bivšeg hrvatskog predsjednika

Preminula je Milka Mesić (85), supruga bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, doznaje Jutarnji list. Milka Mesić rođena je u rujnu 1939., u malome mjestu Slabinja uz granicu s BiH. Bila je studentica psihologije u Zagrebu i bavila se baletom kada je upoznala budućega supruga 1960. godine. Naime, Stjepan Mesić tada je otišao na plesnu večer na kojoj je pjevao Zvonko Špišić, a biran je najbolji plesni par. Milka je bila u žiriju, a upoznali su ih prijatelji. Već su se sljedeće, 1961. godine, kada je Stjepan položio posljednji ispit na fakultetu upisanom 1955., oženili i uskoro dobili kći Sašu. Milka je tada bila na trećoj godini studija. Kad se rodilo dijete, a Stipe diplomirao, preselili su se u Orahovicu pa Milka nikada nije završila fakultet. Drugu kći Dunju Milka je rodila 1963. godine.

Prijatelji obitelji Mesić govorili su kako je pred javnošću uvijek povučena Milka oduvijek predstavljala čvrstu vezu svoga supruga sa zbiljom. Čuvala je njihovu privatnost od upliva javnosti i voljela živjeti svoj život. Često ju je suprug nagovarao da ide s njim u službene državne posjete, ali ona je to uporno odbijala, čak i kada se protokolarno očekivalo da se pojavi. Samo nekoliko puta išla je kada ju je posebno zanimala neka zemlja ili je htjela upoznati nekog državnika.

Nakon godina uspjeha i prosperiteta, ali i zbivanja u Karađorđevu i obračuna s Hrvatskim proljećem, Milka i njezina obitelj našli su se u nemilosti. On je ostao bez svih funkcija i bez posla, a mnogi su pred progonom bježali i u inozemstvo. Milki je rekao da neće to učiniti, da će pristati i na suđenje i na zatvor, ali neće bježati. Tužio je Dom zdravlja i s novcem od odštete Milka i kćeri otišle su u Zagreb. Uskoro su prodali kuću u Orahovici pa kupili mali stan u Ožegovićevoj ulici nedaleko od Kvaternikova trga. Milka je ubrzo uspjela naći posao u vrtiću u Studentskom gradu. No, kada je njezin suprug već bio u kaznionici, otkriveno je čija je supruga pa su joj htjeli dati otkaz. Kolege na poslu zaštitili su je od odgovornosti. Radila je u Studentskom gradu još godinama. Poslije se zaposlila u vrtiću na Pantovčaku i tu dočekala mirovinu.