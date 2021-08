Premijer okuplja koalicijske partnere: U iduća dva tjedna mogao bi biti imenovan predsjednik Vrhovnog suda

Hoće li napokon iz trećeg pokušaja Vrhovni sud dobiti novog predsjednika pitanje je koje bi u iduća dva tjedna moglo dobiti i odgovor.

Naime, 2. rujna održat će se Opća sjednica Vrhovnog suda koja je sazvana zbog davanja mišljenja o petero kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a nakon što će ubrzo biti održana i sjednica saborskog Odbora za pravosuđe na kojoj će kandidati proći saslušanje i odgovarati na pitanja članova. Procedura je to koja se po zakonu mora proći, ali i formalnost s obzirom na to da mišljenja ni Opće sjednice Vrhovnog suda ni Odbora za pravosuđe nisu obvezujuća za izbor čelnika Vrhovnog suda.

Bez razgovora

Zasad je sigurno da je kandidat predsjednika države sudac Trgovačkog suda Radovan Dobronić i sada je jedino pitanje hoće li on biti i po mjeri Andreju Plenkoviću i HDZ-u kako bi i vladajuća većina za njega u Saboru podigla ruke ili će ga “odbaciti” pravdajući se, primjerice, očekivanim negativnim mišljenjem Opće sjednice Vrhovnog suda s obzirom na to da se pretpostavlja kako bi oni svoj “blagoslov” mogli dati sucu Marinu Mrčeli, trenutačnom v.d. predsjedniku.

Uostalom, i sam premijer kazao je nedavno odgovarajući na pitanja o izboru čelnika Vrhovnog suda da prvo treba čuti stav Opće sjednice, a potom i saborskog odbora. Neslužbeno se čuje i kako premijer i predsjednik države nisu o ovoj temi, navodno, još razgovarali, ali s obzirom na zadnje neslužbene informacije iz Vlade, čini se da Dobronić nije bez šansi.

Kako neslužbeno doznajemo, premijer je koalicijskim partnerima najavio kako upravo o ovoj temi - izboru predsjednika Vrhovnog suda planira s njima razgovarati idući tjedan. A isti izvor iz koalicije kaže i kako se zbog izbora šefa Vrhovnog suda razmišljalo i o sazivanju izvanredne sjednice Sabora, tjedan dana ranije od ustavnog roka. No od toga se odustalo. Da će do razgovora premijera i koalicijskih partnera na kojemu će ih Plenković upoznati sa svojim razmišljanjima oko izbora suca Vrhovnog suda uskoro doći potvrdio nam je i izvor iz Vlade koji kaže kako krajnjeg dogovora još nema, kako između Banskih dvora i Pantovčaka o toj temi razgovora nije bilo, ali kako je vrijeme da se ta tema konačno i zatvori.

– Vidi se da sudac Dobronić dobro stoji u javnosti, ima dobru percepciju. U jednom trenutku moramo izabrati predsjednika Vrhovnog suda. Što ćemo dobiti s četvrtim pozivom – kaže izvor iz Vlade.

Na pitanje što ako Vrhovni sud da negativno mišljenje o Dobroniću, a pozitivno o Mrčeli i planira li Vlada poslušati taj stav, isti izvor znakovito poručuje i kako se i išlo na varijantu javnog poziva kako bi se mogućnost izbora otvorila što širem krugu ljudi. Sami koalicijski partneri HDZ-a dosad su uglavnom isticali da nemaju ništa protiv ni jednog kandidata.

U SDSS-u su danas neslužbeno kazali da oni protiv Dobronića nemaju ništa, ali da otoj temi još nisu razgovarali te da bi htjeli da se ta saga što prije završi i da se ne ide prema četvrtom javnom pozivu. Isto drže i u Mostu koji je svojedobno glasao protiv prve predsjednikove kandidatkinje, profesorice Zlate Đurđević, a čiji je zastupnik Nikola Grmoja potvrdio da će ovaj put Most ipak biti za suca Dobronića.

Nema bjanko-potpore

Treba vidjeti i kako će kandidati proći na Odboru za pravosuđe na kojem pravo sudjelovanja imaju i saborski zastupnici. Nezavisna Karolina Vidović Krišto, koja je na zadnjoj takvoj sjednici iskoristila pravo i postavljala pitanja tadašnjoj kandidatkinji Zlati Đurđević, planira to ponoviti i sada. Nema, kaže, bjanko-potpore nikome. Treba čuti što će kandidati kazati, proučiti njihove programe i tek tada, kaže Vidović Krišto, odlučit će kako će glasati.

Hoće li na kraju doista doći do dogovora brzo će se vidjeti, no već sada je jasno da su tenzije između dva brda znatno smanjene i da je sve manje povišenih tonova i nepotrebnih rasprava. Obojica, i premijer i predsjednik, suzdržavaju se od “paljbe” posljednjih mjeseci što daje nadu da će se brojna otvorena pitanja, za koja je potreban konsenzus, možda ipak uskoro i riješiti. Politički analitičar Ivan Rimac kaže pak kako nikakvo otopljenje odnosa između premijera i predsjednika ne treba očekivati bez obzira na to postigne li se dogovor u konkretnom slučaju oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

– Oni su ušli u spiralu međusobnog frustriranja izjavama i samo se radi o tome tko će više izdržati. Zasad se čini da je predsjednik Milanović ipak otporniji, što se može pripisati tome da ima manje dužnosti i više vremena – kaže Rimac.

VIDEO Milanović: Mjere više nemaju smisla, ja bih radio kao Švedska