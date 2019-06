Premijer će sam odlučiti ide li Kuščević ili ne, bez HNS-a

Kao što su i najavili, HNS-ovci su na sjednici Predsjedništva stranke u Sv. Martinu na Muri donijeli jednoglasnu odluku da će od premijera Plenkovića tražiti hitan koalicijski sastanak na kojem će zatražiti smjenu HDZ-ova ministra uprave Lovre Kuščevića o kojem se otkrivaju razne nekretninske afere povezane s prenamjenama zemljišta na kojima se ministar obogatio.

Premijer Plenković s ovim zahtjevom HNS-a mogao bi se naći u sličnoj situaciji kao kad je Most prije dvije godine, kao tadašnji HDZ-ov partner u Vladi, tražio smjenu ministra financija Zdravka Marića te s oporbom krenuo u njegovo rušenje. Plenković je tada Most izbacio iz Vlade i zamijenio ga u Banskim dvorima raskoljenim HNS-om.

Neće podržati SDP-ov zahtjev

Međutim, HNS-ov zastupnik Stjepan Čuraj nakon sastanka Predsjedništva rekao je da ne vjeruje da će doći do toga da HNS izađe iz Vlade jer Plenković odbija smjenu Kuščevića, štoviše ufa se u to da će premijer poslušati zdrav razum i smijeniti Kuščevića. Osim toga, Čuraj je poručio da HNS-ovci nisu kao neki koji bi glasali protiv ministra i očekivali da će ostati u Vladi s HDZ-om, čime se referirao na Most. Iz toga, očito, proizlazi da HNS neće podržati SDP-ov zahtjev za opoziv Kuščevića, koji bi ta stranka početkom tjedna trebala uputiti u saborsku proceduru, a glasanje o tom zahtjevu uspjelo bi se održati do ljetne saborske stanke 12. srpnja.

HNS premijeru Plenkoviću ostavlja da do rujna smijeni Kuščevića jer smatra da je najbolji trenutak za njegov odlazak, a možda i širu rekonstrukciju Vlade iz koje bi po njima trebali otići i ministrica Žalac te ministar Kujundžić, upravo jesen kada u Bruxelles na novu poziciju odlazi ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić. Važno je napomenuti da Plenković sada nije u situaciji kao prije dvije godine da iz Vlade izbaci HNS kao Most jer teško da bi HNS-ovce imao kime zamijeniti. Bandić, kao strateški partner, sigurno se ni njemu ne čini kao pametna opcija... Čuraj je za zahtjev HNS-a za smjenu Kuščevića rekao da nije ultimatum Plenkoviću, nego poziv na zdrav razum.

Dan prije u HNS-u su nam neslužbeno rekli da je najesen sve moguće ako Plenković bude tvrdoglavo odbijao Kuščevićevu smjenu. Ipak, vjeruju da će Plenković i prije jeseni maknuti ministra uprave iz Vlade. O široj rekonstrukciji Vlade HNS će odluku prepustiti Plenkoviću. Preksinoć, kada su Večernji list i ostali mediji objavili da HNS traži smjenu Kuščevića, iz Vlade su poručili da su razgovarali s HNS-ovim potpredsjednikom Vlade Štromarom te da im je on opovrgnuo da će HNS tražiti opoziv Kuščevića. No, to je bio svojevrsni spin jer HNS nikad nije ni najavio formalni opoziv, a kako neslužbeno doznajemo, Štromar je premijeru Plenkoviću navodno rekao da o smjeni ne postoji službeni stav stranke, nego da će se on donijeti na sjednici Predsjedništva. A danas je Predsjedništvo HNS-a odlučilo da će tražiti Kuščevićevu smjenu.

Razgovarat će na sastanku

Izvori bliski premijeru ponavljaju da ultimatumi ne dolaze u obzir, a da će u konačnici odluku o Kuščeviću, kao i o svakom drugom ministru, donijeti premijer.

– Imat ćemo redovan koalicijski sastanak idući ili onaj iza tjedan na kojem ćemo razgovarati s našim partnerima iz HNS-a. Ministar Kuščević odgovorit će na sva njihova pitanja i pokazati im svu potrebnu dokumentaciju o svojim nekretninama. O tome hoće li ministar Kuščević ostati ili otići iz Vlade odlučit će isključivo premijer, nećemo se povoditi za željama i idejama HNS-a – poručili su jučer iz Vlade izvori bliski premijeru. Mogli bi oni, dodaju, preispitivati razne HNS-ove dužnosnike preko medija pa to ipak ne čine, nego o svemu razgovaraju na koalicijskim sastancima.

– Iako se iz HNS-a čuje da su oni s vrhom HDZ-a već razgovarali o Kuščevićevoj smjeni, to nije točno jer nitko iz HNS-a nije razgovarao ni s kim u vodstvu HDZ-a o toj smjeni – dodali su izvori iz kruga premijera Plenkovića.

U HNS-u, pak, podsjećaju na to da je bivši premijer Milanović bio smijenio tadašnjeg ministra turizma Ostojića jer je njegova supruga bila kupila parcelu koja je kasnije postala građevinska, a premijeru se čude zašto još brani Kuščevića...