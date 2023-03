Prema Europi stiže megaciklona koja liči na uragan. Doći će i do Hrvatske, DHMZ upalio žuti alarm

Prema Europi trenutno velikom brzinom putuje Genovska ciklona, što su potvrdile i satelitske snimke na stranici SAT24.com. Na snimkama je vidljivo kako ciklon ima oblik uragana, no radi se o uobičajenoj pojavi za Europu. Dijelovi Srbije trebali bi biti na udaru, no Hrvatsku će tek djelomično zahvatiti.

Inače, Državni hidrometeorološki zavod najavio je kako Hrvatsku u petak očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na širem riječkom području uz mogućnost za malo kiše. Poslijepodne i navečer sa zapada naoblačenje s kišom. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak na moru jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C.

Osim toga, za cijelu Hrvatsku izdan je ovoga petak žuti alarm i to zbog umjerenog juga i jugozapadnog vjetra s udarima do 60 km/h. Centar ovog Genovskog ciklona nalazi se kod Britanskih otoka te zapadno od Francuske, a sa sobom donosi vjetrove od 120 km/h. Što ćemo se više približavati vikendu, tako će ciklona biti sve istočnije te donijeti pljuskove i grmljavinu.

