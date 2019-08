Za zaposlene u zdravstvu više ne traže tri nego 10 % povišice

Državni tajnici triju Ministarstava (zdravstva, financija, rada) nastavili su pregovore sa zdravstvenim sindikatima na kojima je napokon došlo do ključne teme - novca. Članak 55. kolektivnog ugovora stigao je u petak “na tapetu” u Ministarstvu zdravstva, a sindikati su startali sa zahtjevom s kojim su krenuli i u prvu rundu pregovora, a koji je bitno veći od ranije dogovorenog i parafiranog povećanja koeficijenata na pojedine uvjete rada.

To je povećanje, podsjetimo, prihvaćeno na pregovorima koji su prethodili ljetnom odmoru Vlade, parafirano je povećanje u ukupnom iznosu od oko 450 milijuna kuna no Vlada ga 31. srpnja nije prihvatila. Tog je datuma odlučeno da se pregovori nastave i od 20. kolovoza sastaju se predstavnici Vlade i sindikata. Na današnjem sastanku pak sindikalni zahtjevi su se vratili na početnih 10 posto povećanja! Idući sastanak je zakazan za tjedan dana te se do tada očekuje odgovor ministara i premijera na te materijalne zahtjeve sindikata.

Zaustaviti daljnje tužbe

– Tražili smo više, jer želimo reći da mi više vrijedimo i da se to trebalo prepoznati. Kroz pregovore smo postigli kompromis koji Vlada nije prihvatila. Pa, ako idemo ispočetka onda idemo ispočetka vidjeti koliko mi vrijedimo. Tražili smo deset posto više na uvjete rada i odgovornost, a parafirali smo na kraju tri posto. Zato su danas naša traženja opet deset posto – govori Anica Prašnjak, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara. Bitka se vodi i oko definicije prekovremenog rada zaposlenih u zdravstvenom sustavu. S jedne strane cilj je kompromisom izbjeći daljnje tužbe liječnika kojih su tisuće zbog, kako tvrde, netočnog obračuna prekovremenih sati tužile državu.

Neki su presude, poput onih u Osijeku, dobili no izgleda da to nije praksa na drugim sudovima. Stoga je zatraženo mišljenje Vrhovnog suda. To se pitanje na ovim pregovorima nametnulo kao ključno. Neslužbeno će nam reći da se na pregovorima dogovara da svaka zainteresirana strana da svoj prijedlog definicije prekovremenog rada i načina njegova obračuna te da se tim usuglašavanjem zaustavi moguće daljnje tužbe. Jednako je to tvrda tema kao i materijalni dodaci, na čemu su pregovori ljetos i pukli.

– Planira se kroz pregovore unijeti u kolektivni ugovor simulacija kalkulacije izračuna dodataka u prekovremenom radu. Tako da se zna kako se prekovremeni rad točno računa i da više ne bude taj članak kolektivnog dubiozan i da ga svatko tumači kako hoće – govore sudionici.

Što sa dodacima?

Oko toga su se uključeni u pregovore dosad složili na način da su suglasni sa samim iznosima prekovremenog rada te da je problem u njegovu obračunu. Odnosno, da li se svi dodaci na plaću dodaju i kad je u pitanju prekovremeni rad ili se dodaju na osnovnu plaću. Liječnici kojih je, dakle, tisuće već podignulo tužbe u ovoj temi kao i ostalima nemaju pravo glasa budući da nisu reprezentativni sindikat. Hrvatski liječnički sindikat u ovim pregovorima, podsjetimo, ima savjetodavnu ulogu, a pitanje je ovisno o rezultatu priče o ovoj definiciji i povećanju dodataka na plaću hoće li ostati i u toj ulozi ili će odstupiti.

Alternativa koju su predstavnici zaposlenih u zdravstvu dosad više puta najavili kao jedinu, ako do dogovora ne dođe, jest štrajk. O štrajku se počelo govoriti odmah po Vladinu neprihvaćanju parafiranog dogovora zadnjeg dana srpnja, ali su tada poručili kako su stjerani u kut odbijenicom zadnjeg dana kolektivnog ugovora i u vrijeme godišnjih odmora kada nije moguće organizirati štrajk. Ta je opcija i dalje otvorena, prvi idući vremenski rok jest naredni petak i odgovor Vlade kada će sindikati vidjeti kako stoje i procijeniti dokad će nastaviti ove pregovore.