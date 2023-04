Predsjednik vlade Federacije BiH mora u zatvor. Protuzakonito nabavljao respiratore za vrijeme korone

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je u srijedu predsjednika vlade Federacije BiH Fadila Novalića i dužnosnika Stranke demokratske akcije (SDA) krivim za protuzakonitu nabavku respiratora tijekom pandemije koronavirusa i osudio ga na četiri godina zatvora. Uz Novalića nepravomoćnom presudom krivim su proglašeni bivši ravnatelj entitetske uprave civilne zaštite Fahrudin Solak koji je osuđen na šest godina zatvora dok je pet godina zatvora dobio poduzetnik Fikret Hodžić čija je tvrtka "Srebrena malina" bila posrednikom u kupnji kineskih respiratora.

Ta tvrtka na temelju sudske odluke morat će platiti kaznu od 100 tisuća eura kao i vratiti protuzakonitu dobit od oko 350 tisuća eura. Novalićeva zamjenica i entitetska ministrica financija Jelka Miličević (HDZ BiH) oslobođena je optužbi nakon suđenja koje je trajalo duže od dvije godine. Optužnica je trojicu muškaraca teretila za udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, zloporabu službenog položaja i ovlasti, za pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, krivotvorenje službene isprave i povredu obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja i njihovo krivotvorenje ili uništavanje.

Ministrica Miličević bila je optužena za nesavjestan rad u službi jer je tužiteljstvo procijenilo kako je s pozicije zapovjednice entitetskog stožera civilne zaštite propustila poduzeti mjere nadzora nad procesom nabavke respiratora. Odlukom vlade Federacije BiH u ožujku 2020. godine kupljeno je stotinu respiratora koji su trebali poslužiti za bolničko liječenje pacijenata zaraženih koronavirusom, smještenih na odjelima intenzivne skrbi.

Za to je iz entitetskog proračuna izdvojeno 10,5 milijuna konvertibilnih maraka odnosno nešto više od 5,3 milijuna eura. Respiratori su kupljeni mimo uobičajenih procedura što su u vladi pravdali izvanrednom situacijom koju je prouzročila pandemija, a na taj su način pojašnjavali i to što je za svaki respirator plaćena dvostruko veća cijena od one koja je tada vrijedila na tržištu.

Naknadno se ispostavilo kako su kineski respiratori neprikladni za bolnički tretman odnosno kako je njihova kvaliteta dvojbena te kako se u najboljem slučaju mogu koristiti samo za privremeni tretman pacijenata, primjerice u vozilima hitne pomoći. Tvrtka "Srebrena malina" iz Srebrenice koja je bila posrednikom u kupnji taj je posao dobila unatoč činjenici da je registrirana za preradu voća te da nikada prije 2020. godine nije sudjelovala u nabavi medicinske opreme.

Tužitelji su tvrdili kako su optuženi različitim malverzacijama kroz nabavku respiratora za sebe osigurali materijalnu korist. Novalić je premijer Federacije već osam godina, a posljednje četiri na toj je dužnosti u tehničkom mandatu jer nakon izbora provedenih 2018. SDA i HDZ BiH kao tadašnje stranke pobjednice nisu uspjeli postići suglasnost o uspostavi nove vlade. Fahrudin Solak je nakon podizanja optužnice podnio ostavku na dužnost ravnatelja uprave civilne zaštite.

Novalićeva odvjetnica Vasvija Vidović ustvrdila je nakon izricanja presude kako su cijeli proces kao i presuda politički motivirani te iza toga stoje oni koji žele "uništiti Federaciju". Kao kreatore te navodne urote označila je političke protivnike SDA, ali i američko veleposlanstvo. "Kako god, presuda nije pravomoćna i mi ćemo uložiti žalbu no tek će se vidjeti koliko je ovaj predmet ozbiljan i kakve će biti posljedice", kazala je Vidović.

VIDEO: Policija pretresla sjedište EPP-a