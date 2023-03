Škari 'presudio' DNK s haljine, a ni svjedočanstva drugih kolegica nisu mu išla na ruku

Gotovo tri i pol godine nakon što je uhićen na granici s BiH, Damir Škaro, osvajač boksačke olimpijske medalje, bivši saborski zastupnik HDZ-a i bivši čelni čovjek AK Siget, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine zatvora zbog silovanja i seksualnog uznemiravanja svoje nekadašnje tajnice, koja je u inkriminirano vrijeme također bila zaposlenica AK Siget.

Za spolno uznemiravanje izrečena mu je kazna od osam mjeseci zatvora, a zbog silovanja kazna od dvije godine, što je onda objedinjeno u jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine. Škaro, koji se na objavi nepravomoćne presude nije pojavio, odlukom sudskog vijeća pod presjedanjem sutkinje Sandre Kantolić, mora platiti i 3787 eura sudskih troškova, kao i troškove vještačenja. Zbog zaštite žrtve, kao što je i uobičajeno u ovakvim postupcima, javnost je bila isključena sa suđenja, ali i s obrazloženja presude. Odnosno objava presude, što znači proglašenje Škare krivim i visina kazne bila je javna, dok je obrazloženje presude, kao i suđenje, sukladno zakonu bilo tajno.

Drugim riječima, zašto je velikogorički sud smatrao da je Škari krivnja dokazana, objašnjeno je njegovom odvjetniku i tužitelju, a sudnicu su tijekom tog obrazloženja morali napustiti i roditelji žrtve koji su došli na objavu presude. No po onom što je poznato od ranije, Škaro je od početka negirao krivnju, a tražio je i da se žrtva neposredno sasluša u sudnici. No u tim zahtjevima bio je odbijen, pa je žrtva svoj iskaz, kako bi se spriječila njezina daljnja viktimizacija i traumatizacija, davala preko videolinka. Hoće li se njezine braniteljice, Mirela Alerić Puklin i Morana Rabar žaliti zbog visine kazne, vidjet će, kako su kazale kada dobiju pisano obrazloženje presude.

Optužnica protiv Škare je podignuta studenom 2019., a u veljači 2020. o njezinoj pravomoćnosti je odlučivao Županijski sud u Velikoj Gorici. No optužnica tada nije postala pravomoćna jer su Škaro i njegova obrana smatrali da su prikupljeni dokazi na kojima je utemeljena nezakoniti. Pojašnjavali su da su svjedoci prilikom davanja iskaza bili pod utjecajem medija. Konkretnije emisije Provjereno Nove TV, jer je žrtva silovanja u toj emisiji javno optužila Škaru da ju je silovao, nakon čega je i uhićen. Prijedlog Škarine obrane o izdvajanju spomenutih iskaza, kao i biološkog vještačenja, iz kojeg proizlazi da je na žrtvinoj odjeći nađen Škarin DNK, sud u Velikoj Gorici je u veljači 2020. odbio, smatrajući da je riječ o zakonito prikupljenim dokazima. Obrana se nakon toga žalila Vrhovnom sudu, koji im je žalbu koncem svibnja 2020., pa je u lipnju optužnica postala pravomoćna.

Prema optužnici u istrazi, a samim tim vjerojatno i tijekom suđenja, osim žrtve saslušani su njezini roditelji, neki zaposlenici AK Siget, žrtvina liječnica koje je sve i prijavila policiji te je provedeno biološko vještačenje, koje je za Škaru bilo nepovoljno jer se u njemu navodilo da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva, nađen njezin, ali i Škarin DNK. Škarin DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine.

- Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, ona me tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana – branio se Škaro prema navodima optužnice. Ženi koju je Škaro seksualno zlostavljao nakon toga je dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, zbog čega joj je pripisana terapija te je duže vrijeme bila na bolovanju. Ona je u svom iskazu, opisala kako ju je Škaro seksualno napastovao, a kazala je i kako je o onom što joj se dogodila ispričala i tajniku kluba. Da se Škaro znao neprimjereno ponašati, po navodima optužnice, je iskazivalo još nekoliko zaposlenica AK Siget.

One su svjedočile kako ih je znao grliti, ljubiti u vrat i hvatati za stražnjicu. Svjedočile su i kako je Škaro smatrao da je to prijateljsko ponašanje, a neke od njih nisu ga se usudile prijaviti jer su ga se bojale. Bojala ga se i žrtva, o čemu je prema optužnici svjedočio njezin otac. Nakon što je žrtva javno progovorila o tome što joj se dogodilo, Škaro je uhićen te je do listopada 2019. bio u Remetincu iz kojeg je pušten kada su ispitani svi svjedoci. Odmah po uhićenju dao je ostavku na mjesto čelnog čovjeka AK Siget.

Od početka suđenja u ovom predmetu održano je 15 ročišta, a osim biološkog vještačenja koje je naložilo tužiteljstvo, po neslužbenim informacijama, na prijedlog obrane rađeno je i sudsko-medicinsko vještačenje kako bi se utvrdila mobilnost njegove šake. U studenom 2022. spis je dodijeljen sutkinji Sandri Kantolić zbog preopterećenosti sutkinje Nataše Brleković, koja ga je dotad vodila i koja je jedno vrijeme bila jedina raspravna sutkinja u 1. stupnju na Županijskom sudu u Velikoj Gorici.