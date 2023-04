Trumpov dolazak na sud poremetio vjenčanja koja su se održavala preko puta

Donald Trump se sam rado poziva na svadbene svečanosti koje se upriličuju na njegovim terenima za golf i u njegovim luksuznim hotelima, a tu prigodu koristi za održavanje političkih govora, nerijetko ne mareći za mladence. U utorak je pokazao da takvu naviku teško može iskorijeniti: njegov dolazak na sud u New Yorku privukao je mnoštvo pristaša, novinara i znatiželjnika koji su poremetili dan parovima koji su došli ozakoniti svoju vezu u matičnom uredu u New Yorku koji je preko puta.

"Nisam znao da se to događa ondje", rekao je za NBC Peter Don (30) koji je došao vjenčati se s Monique Beckford Khaliom. "Zabavno je i neće nam pokvariti dan". "To je naš dan", rekla je Monique kojoj je 25 godina. Jason Mcfarland i Dominic Lamarco su odavno zakazali svoje vjenčanje, ali nisu planirali ovakav medijski cirkus. "Sigurno je da ovo nikad nećemo zaboraviti", komentirao je Jason (38). To što je Donald Trump optužen na dan njihova vjenčanja, dodatno ih "usrećuje", rekao je Dominic.

