Predsjednički kandidat najavio velike planove: 'Ajmo oteti funkciju predsjednika od politike'

Ako se poduzetnik odluči baviti politikom onda znači da je nešto trulo u državi. Ustvrdio je to Niko Tokić Kartelo, nezavisni kandidat za predsjednika Republike Hrvatske koji je sinoć dobio podršku Udruge Glas poduzetnika, piše 24sata. Ustvrdio je kako se za ovaj poziv pripremamo više od tri godine.

-Krenulo je tako što sam nazvao jednog prijatelja, za kojeg znam da je jak u medijima, rekao sam mu da ću se kandidirati za predsjednika, kada me on pitao zašto, rekao sam zato što mislim da funkcija predsjednika nije iskorištena. Poduzetnicima kažem, hajdemo stvarno oteti tu funkciju predsjednika od politike - poručio je Kartelo pa dodao kako upravo on može dobro razumjeti probleme poduzetnika. Među ostalim, najavio je i to da će raditi na gospodarskoj diplomaciji.

-Svaka dva mjeseca napuniti avion s poduzetnicima koji žele izvoziti svoj usluge i svoje proizvode. U tome bi ja bio direktor te delegacije. To su već pripremljen mete, firme koje će s ponosom primiti na razgovor predsjednika Republike. No, imam jedan uvjet, u taj avion mogu ući poduzetnici koji će mi obećati da zato što sam im omogućio povećanje prihoda, da će povećati plaće svojim zaposlenicima- pojasnio je predsjednički kandidat.

Usto, konstatirao je i kako predsjedničkoj funkciji ne treba dodavati nove ovlasti, već da treba samo znati koristiti alate koji su ti ponuđeni. Njegova prednost je, dodaje, ta što ne traži ništa za sebe, nego, kako je istaknuo, samo za poduzetnike i narod.

-Želim razbiti mit o ovlastima predsjednika i dokazati da je biti predsjednik najjače i najmoćnije oružje koje možeš imati u rukama, ali pravim rukama- zaključio je Kartelo.

