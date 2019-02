Predsjednica: Treba razlikovati kompromitirani ustaški pozdrav od pokliča branitelja u Domovinskom ratu

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je u petak da je potpisala pomilovanje za Huanita Luksetića, oboljelog od multiple skleroze te osuđenog za ilegalnu proizvodnju marihuane radi prodaje, a smatra i da ni u čemu nije pogriješila kada je nedavno svoj preventivni zdravstveni pregled obavila u privatnoj poliklinici što sada propituje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zbog ostvarenog popusta na ukupnu cijenu usluge.

"Jesam apsolutno, jutros sam potpisala pomilovanje Hnita Luksetića i poslali smo svu dokumentaciju u Ministarstvu pravosuđa koje treba izvijestiti gospodina Luksetića odnosno njegovog pravnog zastupnika o tom pomilovanju. Moram vam reći da se, iskreno, kao čovjek, osjećam jako dobro da ovu, neću reći privilegiju, ali svakako ovlast predsjednice Republike mogu iskoristiti u trenucima kada je u pitanju život i kad je u pitanju zdravstveno stanje koje je od primarne važnosti u cijelom slučaju" rekla je Grabar-KItarović u intervjuu Hrvatskom radiju u emisiji „S predsjednicom izvan protokola".

Luksetić, koji boluje od multiple skleroze, osuđen je za ilegalnu proizvodnju marihuane radi prodaje, iako je u svojoj obrani tvrdio da je marihuanu uzgajao zbog proizvodnje kanabisova ulja, koje ublažava simptome te teške bolesti.

Predsjednica je dodala kako ne komentira i ne želi komentirati sudske presude, ali da je u ovom slučaju nakon što je donesena drugostupanjska presuda iskoristila svoju ovlast kojom je, rekla, je omogućila Luksetiću, njegovo pravo da se bori za svoj život.

A to što ulje kanabisa u medicinske svrhe još nije dostupno u Hrvatskoj, smatra da treba regulirati.

"Neću biti ta koja će predlagati načine, ali znam da kanabis nije lijek, ni za multiplu sklerozu i druge bolesti, ali iznimno olakšava bolove i usudila bih se reći da je u takvim slučajevima čak i bolje koristiti pripravke kanabisa nego neke druge lijekove. I mislim da to treba omogućiti svim hrvatskim državljanima kojima je to potrebno, po pristupačnim cijenama", dodala je.

Liječnici bi, rekla je, trebali propisati takve recepte, a država omogući da ti pripravci ne koštaju toliko puno da ih si pacijenti ne mogu priuštiti, već da omogućimo svima ono temeljno ljudsko pravo, zajamčeno i Ustavom, a to je pravo na zdravlje.

U tom smislu, navela je, surađivat će s resornim ministarstvima i agencijama kako bi se tu pitanje uredilo da građani mogu iskoristiti ta temeljna ljudska prava.

Nisam pogriješila, čast mi je bitnija od novaca

Njezino je zdravstveno stanje je izvrsno, rekla je, a u kontekstu preventivnog pregleda u privatnoj poliklinici koje je u fokus javnosti došlo zbog popusta koji je ostvarila na ukupnu cijenu usluge, koji prelazi 500 kuna što je iznosi do kojeg neki dužnosnik može primiti dar, a zbog čega je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo predmet.

Predsjednica smatra da apsolutno ni u čemu nije pogriješila te u svom objašnjenju cijelog slučaja naglasila važnost preventivnih pregleda, kakav je bio i njezin.

Ističe da bi za nju "etički nedopustivo" bilo da je od svog liječnika tražila da joj izda uputnicu za pregled preventivne prirode.

"Ne bih si mogla dopustiti otići u državnu bolnicu u situaciji kada tisuće čekaju preglede u državnim bolnicama. Osim toga, ovi pregledi koje sam ja obavila ne mogu se niti odraditi u svim klinikama osim te klinike u kojoj sam ja to odradila. Klinika je sama objasnila svoju praksu odnosno postupak da daje 20 posto popusta…. platila sam to preko svog bankovnog računa", dodala je.

Netočno je, naglasila je, da je dobila popust na koji ostali građani nemaju pravo, ponovivši da je to pojašnjeno i iz same poliklinike. "Povjerenstvo će, nadam se, od njih zatražiti tu odluku i u tom slučaju donijeti pravorijek jer meni je to iznimno bitno za daljnje ponašanje. Ne želim nikoga oštetiti niti se ponašati na način da bilo tko misli da sam korumpirana. Meni je moj ugled, moja čast, vjera, etika, moj unutarnji kompas puno bitniji od novaca", naglasila je.

Od Povjerenstva očekuje da joj kaže je li što bilo ilegalno kao i "da li to znači da, praktički, dužnosnici ne mogu uzeti apsolutno nikakav popust koji nije usmjeren prema njima osobno, već prema općenito svim građanima kao što su ne znam popusti u različitim dućanima i slično".

"Jer, meni apsolutno nije u interesu izigravati ovu državu. Ne želim apsolutno nikome biti dužna i zbog toga sam i postupila na taj način da sam radije platila te zdravstvene pretrage za koje ja držim da su mi potrebne zbog obiteljske anamneze, a da nisam na taj način opterećivala niti državni sustav… i da ne narušavam bilo kakav red i raspored građana koji čekaju na takve pretrage jako dugo i to iz razloga koji su puno bitnije nego moji. Jer, moj razlog je bio preventiva", dodala je.

Htjela bi, dodala je, da se iz cijelog slučaja izvuče pouka da je preventiva iznimno bitna i da sama država mora više ulagati u preventivu. "Preventiva je temelj zdravstva jer ušteđujemo ne samo jako puno novaca kasnije liječenju nego ono što je najbitnije spašavamo ljudske živote", dodala je.

"Apsolutno se ne želim dovesti u poziciju sukoba interesa. Želim nakon svoje karijere zadržati svoju čast i dostojanstvo. Biti u stanju pogledati se u ogledalo i biti mirna, da nisam nikad nikome naštetila ili zlouporabila prava koja imam kao predsjednica. Štoviše, mislim da moj suprug i ja i obitelj možda sebi smanjujemo građanska i ljudska prava upravo zato da se ne bi doveli u takvu situaciju", poručila je na kraju o toj temi predsjednica Republike.

Grabar-Kitarović: Treba razlikovati kompromitirani ustaški pozdrav od pokliča branitelja u Domovinskom ratu

"Za dom" je jedna od povijesnih varijanti hrvatskog pozdrava i pokliča, a "Za dom spremni" jest službeni, kompromitirani pozdrav Nezavisne države hrvatske (NDH) koji treba razlikovati od od pokliča "Za dom spremni" pripadnika postrojbi iz Domovinskog rata, koji je dio njihovih nikad zabranjenih insignija, rekla je u petak predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović.

U razgovoru za Hrvatski radio u sklopu intervju "S predsjednicom izvan protokola" jedno od pitanja bilo je vezano i uz njezino nedavno priznanje da je pogriješila kada je pozdrav "Za dom spremni" pravdala govoreći da je riječ o starom hrvatskom pozdravu, što je izazvalo dosta negativnih reakcija na desnom političkom spektru.

"Za dom spremni" nije arija iz Nikole Šubića Zrinjskog

Upitana je li pogriješila s tim svojim priznanjem, predsjednica je odgovorila kako nije te da stoji kod svoje izjave, ponovivši da je "Za dom spremni" kompromitiran, ali i da treba razlikovati poklič "Za dom spremni" koji su u Domovinskom ratu koristile pojedine postrojbe, te je i danas dio njihovih službenih insignija.

"Dakle, poklič 'Za dom' ili bilo koja varijanta jest povijesni hrvatski pozdrav, odnosno poskočica, ili kako bismo to nazvali, koja se spominje u puno historijskih dokumenata ili pjesama, a meni je najdraža arija iz opere Nikola Šubić Zrinski. Međutim, poklič odnosno pozdrav 'Za dom spremni' jest isključivo službeni pozdrav NDH i kao takav kompromitiran", rekla je Grabar-Kitarović.

Citirala je pritom i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana i izjavu da je NDH bila kvislinška tvorevina i fašistički zločin, ali ipak i izraz želje hrvatskog naroda za svojim slobodom i za nezavisnošću od jugoslavenske države.

"I predsjednik Tuđman i svi mi slažemo se da je zbog činjenice da je NDH tada bila u koaliciji sa 'Silama osovine' i zbog svega što se dogodilo tijekom Drugog svjetskog rata, poklič odnosno službeni pozdrav 'Za dom spremni' - kompromitiran", naglasila je Grabar-Kitarović dodavši kako tu postoji jedna iznimka.

Razlika između ustaškog pozdrava i pokliča u statutima pojedinih postrojbi

"Postoji razlika između ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i pokliča 'Za dom spremni' koji postoji u statutima i ratnim insignijama pojedinih hrvatskih postrojbi koje su prvotno nastale izvan sustava Hrvatske narodne garde i slično, i koje i dan danas u svojim statutima legalno imaju pozdrav 'Za dom spremni'", kazala je.

Podsjetila je kako je Povjerenstvo za suočavanje sa simbolima totalitarnih režima "predložilo određene iznimke odnosno određene situacije u kojima se može koristiti pozdrav 'Za dom spremni'", te ustvrdila da su upravo u vrijeme Domovinskog rata postojali posebni uvjeti - kada su protiv Hrvatske zajednički nastupali "zvijezda petokraka, koja je tada potpuno kompromitirana zbog napada na Vukovar i druge dijelove Hrvatske, u savezništvu sa četničkom kokardom".

"To su bili posebni uvjeti u kojima se reagiralo na malo drukčiji način i uz taj poklič, odnosno moto 'Za dom spremni' ljudi su branili Hrvatsku. Međutim, to ne znači da su oni htjeli istrebljivati ili svetiti se bilo kome drugome. Oni su željeli slobodnu, samostalnu Hrvatsku", rekla je. dodavši kako HOS-ove oznake "Za dom spremni" ni jedna vlada nije dovela u pitanje, pa čak ni vlada premijera Zorana Milanovića.

Upitana kako razlikovati danas kada netko izvikuje "Za dom spremni" misleći na Domovinski rat, a ne na događanja iz vremena NDH, pogotovo s obzirom na neujednačenu sudsku praksu, Grabar-Kitarović kaže da to treba odlučiti zakonodavac. "Vlada treba dati prijedlog zakona", dodala je.

I njezin otac je dao četiri lovačke puške za branitelje

Podsjetila je pritom na vrijeme početka Domovinskog rata i na to da Hrvatska nije bila naoružana, pa su branitelji sami nabavljali oružje i odore, te je otkrila i da je njezin otac dao svoje četiri lovačke puške za branitelje.

"To je bila situacija koja neusporediva s bilo kojom drugom situacijom i to je nešto o čemu moraju danas znati građani Hrvatske, a posebno naša djeca", rekla je. Uznemirena je stoga i kao majka kurikulumom povijesti za osnovne i srednje škole u kojima se, ustvrdila je, bježi od Domovinskog rata - najčasnijeg razdoblja naše povijesti.

"Kad se ni milimetar rata nije vodio izvan hrvatskog teritorija, već su naši branitelji isključivo branili našu Hrvatsku - da u kurikulumu povijesti za osnovne škole ima nekoliko stranica koje su vrlo nedorečene, a da u srednjim školama umjesto da razgovaramo o tome što se dogodilo, kako je to sve skupa izgledalo, nažalost naša djeca moraju gledati nekakve filmove koji su snimili stranci o nama, koji nas ne razumiju, niti su razumjeli sve što se događalo", rekla je.

"A mnogi od njih imali su i svoju agendu, sfere utjecaja. A ja tu ne bih niti izbacila novce koji su se ulagali u nekakve kampanje protiv Hrvatske i takozvano hibridno djelovanje koje i dan danas postoji protiv Hrvatske, kad se želi obezvrijediti kako Domovinski rat, tako i djelovanje naših branitelja", ustvrdila je. Zaključila je da tu raspravu treba ostaviti stručnjacima, povjesničarima i ostalima, i da se moramo usredotočiti na sadašnjost i budućnost.

Ne smijemo se gubiti u besplodnim pričama

Drži da je jedan od razloga zbog kojih je pobijedila na predsjedničkim izborima upravo taj što je isticala da se ne smijemo gubiti u besplodnim pričama i raspravama o ideološkim pitanjima već se moramo usredotočiti na egzistencijalna pitanja.

"A to znači kako ljudi danas žive u Hrvatskoj, zašto nam odlazi iz Hrvatske oni koji ostaju u Hrvatskoj da li rade i primaju plaću, je li ta plaća dostatna za njihov život u Hrvatskoj. Da li su uvjeti takvi da stvaraju raspoloženje optimizma i vjere u svoj narod i svoju državu, a ne nekakvog pesimizma, pa nam ljudi odlaze u druge države i onda shvate da zapravo nigdje ne teče med i mlijeko i da je uvijek najljepše doma. Ja vjerujem u to", zaključila je predsjednica.

Još nije vrijeme, kazala je, za objavljivanje bilo kakve odluke oko drugog mandata, kazala je te, pročitavši pismo jedne od blokiranih osoba, poručila da je smisao njezina rada briga o malim ljudima, braniteljima, blokiranima, njih 260.000 plus članovi njihovih obitelji.

