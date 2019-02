Pogriješila sam kada sam rekla da je 'Za dom spremni' hrvatski povijesni pozdrav

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji za medije povodom četvrte obljetnice njezinog polaganja svečane prisege kao Predsjednice Republike.

- Nisam istaknula kandidaturu za sljedeći mandat. Izvijestit ću javnost kada bude vrijeme za to. Očekujem da će svi građani ocijeniti što sam učinila. Ja dolazim iz određene etike uvjerenja i neosporno sam predsjednica svih hrvatskih građana i tako se ponašam. Promijenile su se tri Vlade u protekle četiri godine i bila sam jednaka prema svima. Hvalila sam kada je trebalo i upozoravala na probleme. To ću raditi i dalje. Naravno da sam bila kandidatkinja HDZ-a, ali nisam zbog toga njima dala nikakve popuste niti to oni od mene očekuju. Želim da svaka Vlada bude stabilna. Ova je država preskupo plaćena da bi bilo tko državu koristio za svoje vlastite interese.

Odgovorila je tako predsjednica na pitanje novinara " je li postala blaža prema Vladi i premijeru i je li na taj način osigurala potporu za novi mandat. "

Hrvatska će biti jedna od najugodnijih zemalja za život

- I dalje vjerujem da će Hrvatska biti među najrazvijenijima i najljepšima za život. Imamo za to sve potencijale i ne vidim razloga zašto to ne bi bilo tako. Previše je još ljudi na rubu siromaštva u ovoj zemlji i zbog toga nam ljudi i odlaze, ali sveopće crnilo i pesimizam koji je vladao u Hrvatskoj i gubitak vjere zbog gospodarske krize, danas nije toliko izraženo. Danas je ipak situacija puno bolja. Nisam još zadovoljna, ali želim da se poboljšanja, poput smanjenja javnog duga, jačanja gospodarstva i sl., da se odraze na računima hrvatskih građana i da ljudi žive bolje i da mogu planirati unaprijed i ostati u Hrvatskoj. I dalje vjerujem da će ova zemlja biti jedna od najugodnijih zemalja za život. Vjerujem u te, zemljo moja Hrvatska, poručila je predsjednica.

Ne žali zbog posjeta Vučića

- Niti jedan susret nije loš, to je nastojanje da se neki problemi riješe. Ali ističem da mi je jako bitno ispitati probleme nestalih osoba. Vučić je prvi predsjednik koji je obećao neki konkretniji rezultat po tom pitanju. No nije ih bilo. Dok god obitelji s obje strane nisu u mogućnosti zaključiti te sudbine i imati mjesto gdje se mogu pokloniti svojim nestalima, dok se to ne riješi neće biti ni uzvratnog posjeta Srbiji. Nitko od nas iz Hrvatske nije izrazio nikakvu sumnju i pravo da izgrađuje svoje obrambene sposobnosti, komentirala je Kolinda i jučerašnju Vučićevu izjavu o helikopterima.

Ovakav zdravstveni sustav je neodrživ

- Ovakav zdravstveni sustav je neodrživ. Iz svega što sam vidjela kao majka dvoje djece i imala sreću da živim u nekoliko država i preventiva u Hravtskoj je jako loša i postoji jako puno predrasuda, istaknula je.

Oštra poruka Tajaniju

Komentirala je i izjavu Antonija Tajanija, ali i komunizam i fašizam.

- Svaki zločin se treba osuditi, povijesno utvrđivanje istine je pravi korak naprijed. Jedan zločin se ne treba opravdavati drugim. Ne uspoređujem zločine. Zločin je zločin i treba ga promatrati individualno, rekla je.

- Hrvatska treba suočavanje s prošlošću i treba to riješiti. Vjerujem u pravo svakoga da počini grešku i ljudski je oprostiti ako se iskreno netko ispriča. Istaknula sam mu u pismu da me osobno jako pogodio njegov govor, ali je i nedvojbeno je da se u Drugom svjetskom ratu događao zločin. Svaki zločin treba osuditi. Jedan zločin ne treba opravdavati drugim. Ne uspoređujem zločine niti ih dovodim u vezu s drugima. Ne smije se stavljati stigma na nikoga, ni na narod, ni vjerske skupine, zaključila je.

Pozdrav Za dom spremni

- Ja sam počinila grešku kada sam rekla da je to povijesni pozdrav jer su mi to rekli neki od mojih savjetnika. Prihvaćam činjenicu da to nije hrvatski povijesni pozdrav. Poanta izjave je tada bila ipak da je on je neprihvatljiv i kompromitiran. Tu je poanta.

Osvrnula se i na svoj rad u protekle četiri godine...

- Ovlasti predsjednice RH određene su člancima 94. do 106. Ustava, podsjetila je na samom početku konferencije. Iako nominalno relativno uzak okvir omogućuje pa i nalaže aktivnosti predsjednice u brojnim područjima kada to zahtijevaju nacionalni interesi. Usredotočit ću se na samo nekoliko segmenata svojeg rada koje držim ključnim. Vanjska politika koju sam promovirala od početka snažno je usredotočena na što bolje pozicioniranje Hrvatske u EU-a i NATO-a. Želim izdvojiti susrete s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednicima Trumpom, Putinom, kancelarkom Merkel i drugima", rekla je na početku.

- Posebno je značajna inicijativa "Triju mora", pokrenuta s predsjednikom Poljske koja je itekako uspješna. Izbrisala je još danas vidljive granice između onoga što se danas još naziva europskim istokom i europskim zapadom. SAD i Njemačka prepoznale su inicijativu, ali i Australija, Koreja, Kina, Katar, Južna Amerika i druge zemlje prepoznale su važnost ove inicijative i prisustvo Hrvatske koja može kroz nju učvrititi međunarodnu suradnju. Ova je inicijativa uspjela i ima potencilja transformirati 12 zemalja EU. Unutar inicijative triju mora Hrvatska može više napredovati. Hrvatska će tako pridonijeti energetskoj neovisnosti EU kao energetsko središtu na jugu srednje Europe. Temeljni je cilj inicijative rast standarda i bolji život za sve naše građane.

"Ovu smo državu preskupo platili i ulaganje u obrambene snage i razvoj oružanih snaga nije trošak nego ulaganje. I dalje sam odlučna pružati potporu građanima BiH. Iznimno je važno i rješevanje svih otvorenih pitanja sa Slovenijom, Mađarskom i Srbijom, te rješavanje problema nestalih.

"Dobro je biti članicom NATO saveza, ali za svoju sigurnost smo odgovorni mi sami. Izdvajanja za obranu nisu trošak. Hrvatska se ne brani samo na svojim granicama, već se Hrvatska brani i na drugom kraju. Naša je dužnost da Hrvatsku zaštitimo", poručila je.

Predsjednica je poručila da se Hrvatska ne brani samo na granicama, nego i na kriznim udaljenim žarištima.

"Hrvatska se brani daleko od Hrvatske. Dom se ne brani na kućnom pragu jer kada opasnost dođe do doma tada je već prekasno", citirala je predsjednica riječi hrvatskog vojnika i ratnog veterana, izjavila je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji za novinare.

"Imala sam jedan cilj - da se glas Hrvatske čuje, prepoznava i uvažava", rekla je.

"Kao i do sada, i dalje sam odlučna podupirati Hrvate u BiH u njihovom nastojanju da ostvare svoja prava koja im pripadaju kao konstitutivnom narodu. Važnim držim i rješavanje problema sa Slovenijom,Mađarskom, ali i poboljšati suradnju sa Srbijom pri čemu je posebno važno rasvijetliti i sudbinu nestalih", rekla je.

Blokade računa jedan su od razloga iseljavanja

Predsjednica je istaknula kako će i dalje ustrajati u rješavanju problema blokiranih građana jer, tvrdi, blokade računa jedan su od razloga iseljavanja građana iz ove zemlje.

Osnovala je i Vijeće mladih i tvrdi kako je svoj mandat posvetila mladima.

- Posebno smo se posvetilili problemima najranjivijih skupina mladih. Ove ćemo a ktivnosti prenijeti i na lokalne razine i dati glas mladima diljem Hrvatske. Iako nemam mogućnost predlaganja Zakona, imam zadaću apelirati i zahtijevati od državnih vlasti da se radi za opće dobro. Imam pravo predlagati mjere i tim se pravom koristim, istaknula je.