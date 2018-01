Predsjednica je imala pravo slikati glasački listić

Na izvanrednim parlamentarnim izborima u rujnu 2016. godine Gong je u priopćenju ustvrdio da je predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović “kršenjem propisa ozbiljno ugrozila integritet izbornog procesa i takvo ponašanje ne bi smjelo postati primjer drugima”. Međutim, prema presudi Europskog suda za ljudska prava proizlazi da predsjednica i svi drugi koji to žele to mogu neometano raditi. Premda je i naše Državno izborno povjerenstvo apeliralo na građane da ne snimaju glasačke listiće, iako za to nema zakonske zapreke, kako se ne bi narušavao izborni proces na biračkom mjestu. ESLJP je u mađarskom slučaju zaključio ne samo da nije sporno fotografiranje, već ni objava glasačkog listića.

Mađarski sud ih kaznio

Taj je slučaj pokrenula Mađarska stranka dvorepog psa, skupina aktivista i satiričara koji su se 2014. registrirali kao politička stranka. Poznati su po satiričkim akcijama, pa su za kampanju ismijavanja vladinih antiimigrantskih poruka prikupili od 4000 građana oko sto tisuća eura. U povodu referenduma održanog 2. listopada 2016. u Mađarskoj pod pitanjem žele li dopustiti da Europska unija odlučuje o naseljavanju nemađarskih građana u Mađarsku, preko internetskih portala najavili su i na sam dan referenduma omogućili biračima da na njihovoj mobilnoj aplikaciji objave svoje fotografije s objašnjenjem zašto nisu izišli na referendum ili su pogrešno ispunili glasački listić.

Mađarski DIP prvo ih je opomenuo jer aplikacijom krše tajnost izbornog procesa i integritet izbornih tijela, te narušavaju pravilnost korištenja izbornog prava, pa su ih na kraju kaznili s oko 2700 eura kazne. Mađarski vrhovni sud nije se posve složio s DIP-om pa su ih kaznili s 330 eura. Potom im je i ustavni sud odbio tužbu u kojoj je Dvorepi pas tvrdio kako im je time povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja koje štiti članak 10. Europske konvencije.

Dosuđena odšteta

Birači diljem svijeta snimaju glasačke listiće i objavljuju na društvenim mrežama. A mi smo, obrazlagali su, samo ponudili aplikaciju na kojoj su birači mogli objavljivati snimke svojih “nevažećih listića”, i to anonimno. Ali, i mađarski ustavni sud tvrdio je da objava takvih fotografija nije u skladu sa svrhom koju imaju glasački listići odnosno s ispunjenjem prava glasovanja. Kako se stranka žalila na ograničavanje prava glasača na slobodu izražavanja, obrazložili su da se odluka vrhovnog suda ne odnosi na njih osobno. Premda ni mađarski izborni zakon, kao ni hrvatski, ne zabranjuje fotografiranje izbornog listića. Međutim, ESLJP je zaključio kako aplikacija ima komunikativnu vrijednost, te stoga predstavlja izražavanje u javnom interesu, koje uživa zaštitu članka 10. Europske konvencije. Uzeli su u obzir i da aplikacija ne narušava tajnost glasovanja ili pravednost referenduma.

Mađarska mora Dvorepom psu platiti 330 eura odštete i 3000 eura za troškove postupka, koliko je i traženo. Inače, Orbanova vlada osramotila se jer referendum nije prošao s obzirom na to da nije izašlo više od polovice birača (43,42%). Nevažećih listića bilo je 6%.