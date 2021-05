Pravila za radnike u Njemačkoj: Evo kako možete povući otkaz

Česte su situacije da netko odluči dati otkaz, no potom se predomisli i zažali što je to učinio. U tom slučaju, povlačenje samog otkaza nije toliko jednostavno, barem ne za osobe zaposlene u Njemačkoj koje to neće moći bez suglasnosti poslodavca.

Raskid je, kako prenosi Fenix magazin, jednostrana izjava o namjeri, dolazi od zaposlenika i ne mora biti usklađen sa šefom. Odnosno, ako zaposlenik donese ili pošalje poslodavcu otkazno pismo, ono se ne može jednostavno ignorirati ili opozvati kako bi ga se učinilo nevaljanim. Isto vrijeme i ako poslodavac otpusti zaposlenika, ipak postoje iznimke.

Otkaz se u Njemačkoj može osporiti ako je pogrešan sadržaj raskida ili ako ste pretpostavljali da je došlo do drugačije situacije, no točno pravno tumačenje složeno je i kontroverzno.

Trebalo bi razgovarati s poslodavcem i uvjeriti ga da želite ostati na svom radnom mjestu te bi u tom slučaju povlačenje otkaza bilo poželjno s obje strane.

Poslodavac uvijek mora dobiti valjanu obavijest o otkazu u pisanom obliku, odnosno otkazan radni odnos e-poštom ili telefonom ne vrijedi. U tom slučaju potrebno je razgovarati s poslodavcem da želite zadržati posao.

Važno je objasniti kako je došlo do otkaza i kako želite izbjeći buduće situacije. Ako se vaš poslodavac slaže, trebali biste zajednički pismeno izjaviti da je obavijest o otkazu povučena. Na taj način obje strane mogu biti sigurne da će se prestanak smatrati ništavim.