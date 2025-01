Poznate žrtve povijesnog požara u L.A.-u: 'Otac nije htio ostaviti mog brata, pronašli su ga pokraj njegovog kreveta'

Ukupno 16 žrtava pronađeno je u domovima koje je opustošio povijesni požar u Los Angelesu, a još se za 13 osoba traga od prošlog tjedna. Nekoliko žrtava još nije identificirano, a oni za koje je poznato što se dogodilo ostavili su veliku bol i tugu. Nekoliko osoba s cerebralnom paralizom izgubilo je svoj život, u nemogućnosti pobjeći od vatre, dok su drugi odlučili braniti svoje domove do zadnjeg daha.

Dok je još nekoliko žrtava neidentificirano, poznato je kako je u požaru preminuo 67-godišnji pradjed desetero praunučadi u svom domu u Altadeni. Uz Anthonyja Mitchella preminuo je i njegov sin Justin Mitchell. Dok je Anthony ostao bez noge pa se služio kolicima, njegov sin Justin imao je cerebralnu paralizu. Anthony se zadnji puta čuo sa svojom kćeri Hajime White te joj je rekao kako se planira evakuirati, no to se u konačnici nije dogodilo te je Anthonyjevo tijelo pronađeno pokraj kreveta njegovog sina.

- Nije htio ostaviti svog sina, bez obzira na sve. Jako je teško, kao da je tona cigli pala na mene - ispričala je za Washington Post.

Među poginulima je i Erliene Kelley koja je odlučila ostati u svom domu u kojem je živjela više od 40 godina, dok su njezina unuka i obitelj pobjegli iz doma koji je zahvatio požar. ''To je u Božjim rukama'', poručila im je dok su odlazili.

- Odlučili smo se evakuirati u utorak navečer, no moja je baka odlučila da želi ostati - objasnila je njezina unuka Briane Navarro. Iako je nakon prve evakuacije poslala oca da je provjeri, ona ni drugi puta nije htjela otići.

Victor Shaw (66) poginuo je dok se odlučio sam boriti s bijesnim požarom u Eatonu, i to pomoću vrtnim crijevom u dvorištu obiteljske kuće. Medicinski istražitelj okruga Los Angeles, navodi CNN, potvrdio je kako je Shaw preminuo od udisaja dima i toplinskih ozljeda. On je pak živio sa svojom mlađom sestrom Shari Shaw koja je evakuirana kuću zbog buktinje koja se ubrzano širila prema njihovom domu, no njezin brat je inzistirao ostati.

- Sine, vjetrovi se jako, jako pojačavaju - govorio je svom sinu u telefonskom razgovoru Rodney Nickerson jutro kada je požar zahvatio i njegovu kuću. Njegov sin Eric Nickerson ispričao je kako su bili vrlo bliski, no razgovor je tekao kao i većinu jutra. Međutim, nakon tog razgovora u poslijepodnevnim satima sin Eric više nije mogao naći svog oca, kao ni jutro nakon. Obitelj kada je saznala za njegovu smrt jedva je to priopćila Ericu.

- Nisu znali što bi mi rekli. Zbog situacije zapravo nisu znali kojim riječima mi to saopćiti - objasnio je. ''Kvart je opustošen, izgleda kao filmski set''.

Među mlađim stradalima je i bivša dječja zvijezda iz Australije Rory Callum Sykes (32) koji je poginuo kada su šumski požari zahvatili imanje u Malibuu. Njegova majka ispričala je kako je Rory bio u kući kada je vatra zahvatila imanje od 17 hektara. Rory je inače bio slijep te je imao cerebralnu paralizu, a postao je popularan kada je progovorio o svojoj borbi s bolesti. Majka je ispričala kako je pokušala crijevom ugasiti žar na krovu, no nije uspjela.

- Rekao je 'mama ostavi me' i nijedna mama ne može ostaviti svoje dijete. I imam slomljenu ruku, nisam ga mogao podići, nisam ga mogao pomaknuti - rekla je. On je inače bio suosnivač organizacije Happy Charity.

55-godišnji Randall Miod preminuo je također u svom domu, mjestu koje je najviše volio na svijetu. Ovaj surfer bio je odlučan zaštititi svoj dom kojim se ponosio nakon što ga je uspio kupiti nakon 13 godina u najmu. U telefonskom razgovoru poručio je u utorak svojoj majci kako ima vrtno crijevo, no nije znao koliki će plamen zapravo doći do obale.

- Prošao je kroz toliko požara i prošao kroz njih neozlijeđen. Mislim da je mislio da bi to mogao ponoviti. Sada kada shvaćam koliko je uspomena imao u tom domu, mogu razumjeti zašto nije želio otići - ispričala je. Majka je ispričala kako je prošla godina bila vrlo teška za njega jer je izgubio posao u restoranu, slomio prst i morao se oprostiti od svoje mačke koju je imao godinama. No, kaže majka, uvijek je bio pozitivan, a čak je nedavno uzeo i novog mačića.

- Bio je jedinstven... Nikada nisam poznavao drugog poput njega - ispričala je majka Carol.