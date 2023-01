Poznate cijene hrane u Saboru nakon uvođenja eura, evo koliko će morati izdvojiti saborski zastupnici

Dok se građani masovno žale na skok cijena nakon uvođenja eura, cijene hrane i pića u Saboru za zastupnike, zaposlenike i novinare ostaju iste kao i u kunama samo konvertirane u euro po zakonskom tečaju, a neke su čak i nešto malo niže nego u kunama, u slučajevima zaokruživanja na nižu decimalu.

Tako se, primjerice, obična kava koja je do kraja godine bila 3,5 kuna sada plaća 0,46 eura, što bi u kunama preračunato iznosilo 3,46 kuna. Sendvič sa šunkom i sirom, koji se može kupiti na šanku, koji se plaćao 12 kuna, sada košta 1,59 eura, što je u kunskom protuiznosu 11,97 kuna. Za tost koji se plaćao 10 kuna sada treba izdvojiti 1,33 eura. Glavno jelo u saborskoj kantini koje se plaćalo 18 kuna ostaje u istoj visini i od početka godine plaća se 2,39 eura. Dnevna juha bila je pet kuna, a sada je 0,66 eura, odnosno, 4,97 kuna, a isti iznosi vrijede i za desert, dok salata, koja se plaćala četiri kune, sada iznosi 0,53 eura, odnosno, preračunato u dosadašnju valutu 3,99 kuna.

Pa, primjerice, danas za juhu, bečki odrezak i pire od krumpira i špinat pire ili alternativno suho meso i pirjani zeleni kupus, desert i salatu treba izdvojiti 4,24 eura, odnosno, 31,9 kuna. Valja naglasiti da je riječ o cjeniku za zaposlenike Sabora.

Za saborske zastupnike i novinare, međutim, već nekoliko godina vrijede nešto više cijene toplog obroka u parlamentu, no nakon konverzije kune u euro zadržane su u istoj visini. No, isti jelovnik kao i za zaposlenike, zastupnici i novinari platit će 6,1 euro, odnosno, dosadašnjih 45,96 kuna, što je u istoj razini na kojoj su plaćali i do sada. Zastupnici i novinari juhu plaćaju 0,66, glavno jelo s prilogom 3,98, salatu 0,66, a desert 0,80 eura.

Kava s mlijekom od početka godine u Saboru se plaća 0,60, a čaj 0,46 eura. Sokovi u bočicama ili limenkama od 0,20 ili 0,33 dl stoje 1,33 eura, dva decilitra limunade 1,06 eura, a pola litre mineralne vode 0,93 eura.

Pola litre piva u Saboru stoji 1,06 eura, boca od dva decilitra vina 1,99, a butelje raznih vina su 18,58 eura, odnosno, dosadašnjih 139,99 kuna.

Cijene su žestokih pića od 0,80 eura do 3,98 eura.

