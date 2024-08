Poznanici obitelji mladića koji je planirao napad u Beču: 'Ne znam što je tom djetetu bilo u glavi'

Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova u četvrtak je objavilo da je 19-godišnji osumnjičenik Beran A. priznao da je planirao teroristički napad na koncertima američke glazbenice Taylor Swift, zbog čega su oni otkazani. On je planirao bombama i oštrim predmetima ubijati ljude uoči nastupa glazbenice, rekao je Omar Haijawi-Pirchner, direktor za državnu sigurnost i obavještajna pitanja u austrijskom ministarstvu unutarnjih poslova.

Uhićeni 19-godišnjak nije imao kartu za koncert, pa je napad planirao pored stadiona Ernst Happel. Dio je islamističke mreže i već je bio pod povećalom policije, rekao je dužnosnik. Osumnjičenik je na internetu pretraživao kako izraditi bombe, a istražiteljima je rekao da je "planirao ubiti sebe i gomilu ljudi, ili danas ili sutra”. On i druga osoba uhićeni su dan prije koncerta zbog sumnje da planiraju napade na velikim događajima u Beču, uključujući koncerte Taylor Swift. Ona je u srijedu navečer otkazala sva tri nastupa, zakazana za četvrtak, petak i subotu. Haijawi-Pirchner je rekao da je odluku o otkazivanju donio organizator koncerata, a ne austrijska policija, no da je ta odluka razumljiva.

Zbog planiranog napada se ne traga za drugim osumnjičenicima, objavili su istražitelji. Austrijski ministar unutarnjih poslova naglasio je da je "izbjegnuta tragedija”. "Situacija je bila i jest ozbiljna”, dodao je Gerhard Karner.

Prema informacijama austrijskog portala Heute, Beran A. je prije točno dva tjedna dao otkaz u metaloprerađivačkoj tvrtki u Donjoj Austriji. Kada je odlazio s posla, navodno je kazao: "Još uvijek imam velike planove!" Od tada se 19-godišnjak iz Ternitza pomno pripremao za planirani masakr na jednom od koncerata Taylor Swift u Beču. Napadač se planirao autom dovesti do stadiona. U tu svrhu želio se pretvarati da je policajac. Istražitelji su u Beranovoj kući pronašli lažno plavo svjetlo i sirenu.

Uhićeni se automobilom planirao zabiti u masu, nakon čega je vjerojatno želio izići iz vozila i krenuti ubadati ljude. Konačno, trebao je detonirati bombu ručne izrade, prilikom čega bi i on sam poginuo. Razmjeri terora bili bi nemjerljivi. Pretragom kuće u Ternitzu pokazalo se da je on vjerojatno mogao provesti taj plan. Policija je u njegovoj kući pronašla eksploziv, detonatore, kao i mačete i noževe. Imao je čak 21.000 eura lažnog novca.

Roditelji 19-godišnjaka podrijetlom su iz Sjeverne Makedonije. Kako 24sata doznaju od osoba bliskih obitelji, on je u rodni kraj svojih predaka rijetko odlazio. Susjedi su kazali kako poznaju njegove roditelji, no njega baš i ne s obzirom na to da je rođen u Beču, gdje je i išao u školu. Opisali su ga kao mirno i povučeno dijete.

"Roditelji mu nisu nikakvi vjerski fanatici, zaista ne znamo što je ovdje bilo. Oni jesu religiozni, ali niti slučajno ovako radikalno. Baš nas je sve šokiralo. Riječ je o tradicionalnoj obitelji. Mislimo da nije niti živio s roditeljima. Hvala Bogu da nije uspio u svojem naumu, to bi bila katastrofa. Ne znam što je tom djetetu bilo u glavi da se odluči za takvo što", kazali su.