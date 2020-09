Povijesni uspjeh Nanobita: Evo što o njemu kažu poduzetnici i političari

Zove prijatelj iz Münchena, pita, pa što ima u Hrvatskoj? Ja mu govorim, a evo, Rimac kupuje Bugatti, Infinum ušao u partnerstvo s Porscheom, Nanobit prodan Stillfrontu za milijardu kuna. A što ima kod vas u toj Njemačkoj? – vijesti o uspjesima hrvatskih tvrtki “zapalile” su jučer društvene mreže, na kojima se gotovo pa svatko osvrnuo na poduzetnički pothvat zagrebačkog Nanobita, za koji su se neki i pobojali, u šali spominjući da ćemo sada “i igrice morati uvoziti”.

Nova generacija

To tako, naravno, neće biti jer poslovno carstvo Alana Sumine i Zorana Vučinića, unatoč tome što će postati dijelom švedske Stillfront grupe, ostaje u Zagrebu. Da su momci postigli dosad nezapažen uspjeh, komentirali su i političari i poduzetnici, a mi smo komentar potražili kod predsjednika uprave Atlantic grupe Emila Tedeschija, koji je 2015. sa svojim žirijem upravo Nanobitu dodijelio nagradu EY Poduzetnik godine.

– U ime Nanobita mi smo doma jučer i nazdravili. Kao i prije nekoliko dana u ime Rimca, a isto tako i Infobipa, kao i Infinuma. Veseli me tuđi poslovni uspjeh i zbog Alana Sumine i Zorana Vučinića, osnivača Nanobita sam presretan. Imam tu povlasticu predsjedati žirijem nagrade EY Poduzetnik godine i prvi su laureati upravo bili Alan i Zoran iz Nanobita, čiji je uspjeh ne samo odlična poslovna već i društvena vijest. Oni su pokazali kako se u 12 godina zaista od početka može stvoriti globalni proizvod, a to je znak da je u Hrvatskoj stasala nova generacija, ne samo po godinama već i po mindsetu. Generacija koja svijet doživljava kao tržište, a čije su radne navike i etički pogled na biznis ono što bismo željeli vidjeti u društvu. Dečki iz Nanobita ljudi su bez mrlji, stvorili su nešto što vrijedi, a uostalom, ne bi ni švedski konzorcij platio toliko da to nije istina. Jedno je vrijeme društvo, pa i poslovni establišment te nove poduzetnike promatrao kao klince, govorili su da su to “samo igrice”, da nemaju oni nešto opipljivo, nema tu ni tvornice ni dimnjaka. A upravo su ti novi poduzetnici oni koji zapošljavaju visoku stručnu spremu, inženjere, dizajnere softvera, stručnjake iz STEM područja. Osnivači su Nanobit odlučili prodati, ali kompanija ostaje u Zagrebu i još će zapošljavati, dok će Alan i Zoran imati udjele i participirati u vlasništvu firme iz Švedske. Sve skupa ovo pokazuje novi duh poslovne kulture – rekao je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe.

Znaju igrati globalno

Predsjednik Hrvatske udruge poduzetnika Marin Pucar kazao je, pak, kako se nada da će uspjeh ove tvrtke potaknuti još mladih ljudi da se uključe upravo u ICT sektor.

– Dečki iz Nanobita pokazali su kako se poduzetnička ideja mora razvijati i kako se nositi s globalnim tržištem – rekao je Pucar.

- Vlada radi sve kako bi poduzetnici mogli raditi svoje poslovne planove na održiv način, pri čemu ih banke i druge financijske institucije prate u aktivnostima, a njihova ideja, usluga i proizvod moraju biti konkurentni na domaćem, europskom ili globalnom tržištu – rekao je premijer Andrej Plenković te dodao da je Nanobit “krasna investicija i da kreativne industrije tog tipa zavređuju podršku Vlade”.

- Ovo što je Nanobit napravio izniman je iskorak i u svjetskim okvirima, ne samo kod nas. Ali oni su već i prije pokazali da mogu, a sad mogu biti samo poticaj onima koji kreću u neizvjesnost na tržištu. Može se, unatoč raznim davanjima, ali ne preko noći. Treba imati dobar tim, viziju i ciljeve – rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika.