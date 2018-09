Spajaju autocestom Hrvatsku i BiH: Izgradit će most na Savi

Gradnja mosta na Savi kod Gradiške koji će povezati mrežu autocesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini počet će na proljeće i to je konačni dogovor dviju zemalja a Hrvatska je obećala da će taj projekt financirati iz svog proračuna ukoliko bi se pojavile poteškoće u dobijanju kredita od Europske investicijske banke (EIB), najavio je tajnik Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić kako ga u utorak citiraju banjolučke "Nezavisne novine".

Gradnja novog mosta na Savi projekt je koji se već godinama odlaže no Pejić tvrdi kako su sve poteškoće otklonjene te kako će za najviše deset dana biti raspisan natječaj za izvođača radova.

Most kod Gradiške dobio je na značaju nakon što je praktično dovršena dionica autoceste s bosanskohercegovačke strane Save preko Banje Luke do Doboja pa bi njegovom izgradnjom bilo značajno skraćeno putovanje iz pravca Zagreba prema središnjem dijelu BiH i Sarajevu.

"Dogovor je da Hrvatska projekt plati iz svog proračuna u slučaju da se iz bilo kog, vrlo malo vjerojatnog razloga, financiranje ne bi riješilo, tako da nema tu nekih posebnih nejasnoća", kazao je Pejić pojašnjavajući kako je planirani početak radova na proljeće definiran pregovorima koje Hrvatska vodi s EIB-om o kreditu za gradnju.

Vrijednost svih radova procijenjena je na oko 30 milijuna eura pri čemu Hrvatska i BiH dijele te troškove u podjednakim omjerima no Hrvatska mora izgraditi i priključnu prometnicu do autoceste Zagreb-Lipovac u duljini od oko devet kilometara za što je potrebno do 70 milijuna eura dodatnih sredstava.

Dio sredstava koja su ranije planirana za izvedbu ovog projekta Hrvatska je preusmjerila za gradnju Pelješkog mosta pa je u tijeku osiguranje potrebnog novca iz drugih izvora.

Hrvatska je vlada u svibnju dala suglasnost Hrvatskim cestama za plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. koji uključuje i most na Savi te priključnu prometnicu Okučani-Stara Gradiška.

