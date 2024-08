Povećana gustoća prometa prema moru, kolone hodočasnika uz blagadan Velike Gospe

Povećana je gustoća prometa prema moru, osobito između čvorova Lučko i Zadar istok smjeru juga te u smjeru Rijeke, a iz HAK-a pozivaju vozače na oprez zbog kolona hodočasnika koje se kreću prilaznim cestama idući prema Marijanskim svetištima, uz blagdan Velike Gospe.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zadar istok smjeru juga, na A6 Rijeka-Zagreb zbog povećanog priljeva vozila na naplati Oštrovica u smjeru Rijeke kolona je duga oko četiri kilometra, povremeno se prekida promet kroz tunel Hrasten.

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8), u mjestu Soline između Dubrovnika i Cavtata, vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence. Danas, na blagdan Velike Gospe očekuje se velik broj hodočasnika na prilaznim cestama marijanskim svetištima (na području Sinja, Aljmaša, Trsata, Marije Bistrice, Krasna, Veprica...)

Iz Hrvatskog auto kluba podsjećaju vozače da izuzetno oprezno voze uz kolone hodočasnika, osobito na nepreglednim dijelovima cesta, izbjegavaju pretjecanje i maksimalno prilagode brzinu. Hodočasnike podsjećaju da hodaju u koloni, uz desni rub kolnika te nose svjetliju odjeću, s reflektirajućim detaljima.

FOTO Ovo su najveća marijanska svetišta u Hrvatskoj

Povodom blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana, ograničenje za teretna motorna vozila iznad 7,5t bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju: u četvrtak, Velika Gospa 15. kolovoza, od 14 do 23 sata, subota, 17. kolovoza, od 4 do 14 i nedjelja, 18. kolovoza, od 12 do 23 sata.

Zbog pojačanih kontrola na ulasku u Sloveniju povremeno su moguća čekanja u prometu teretnih vozila, posebice na Bregani i Maclju. U pomorskom prometu nema poteškoća.