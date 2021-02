Potres magnitude 7.2 pogodio područje između Fidžija i Australije: 'Cijela kuća mi se ljuljala'

Dva snažna potresa magnituda 6.1 i 7.2 pogodila su danas područje između između Fidžija i Australije u razmaku od samo 15 minuta. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 548 kilometara od glavnog grada Nove Kaledonije Noumea. Za područje Novog Zelanda, Vanuaua i Fidžija izdano je upozorenje za tsunami visine 30 centimetara do jednog metra.

Lokalno stanovništvo svjedoči da je podrhtavanje trajalo 20-ak sekundi.

- Jako snažan potres. Kuća mi se ljuljala lijevo-desno, probudilo me iz sna - svjedoči jedan od stanovnika Fidžija.

UPDATE: Waves reaching 0.3 to 1 meters above tide level are possible for some coasts of Fiji, New Zealand and Vanuatu, NOAA says. pic.twitter.com/3fy7odu1xB