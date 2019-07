Potpisan ugovor za gradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiše

U Hrvatskim cestama potpisan je Ugovor za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške, vrijedan 19,5 milijuna eura. Gradnju mosta zajednički, u podjednakom iznosu financiraju Hrvatska i BiH. Uz prisustvo ministra mora, prometa i infrastrukture, Olega Butkovića, Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić kao naručitelji radova zajedno predstavnikom izvođača Integral Inženjeringom, Đuro Đaković Montažom i Zagreb-Montažom.

Most Gradiška je dio planirane brze ceste od granice Republike Mađarske preko Virovitice i Okučana do granice s BiH. Hrvatske ceste će izgraditi i četverotračnu dionicu od Okučana do granice s BiH, dugu 9,5 kilometara. Natječaj za gradnju te dionice trebao bi biti objavljen ove godine, a procijenjena vrijednost radova je 410 milijuna kuna. Na toj dionici će se izgraditi i novi granični prijelaza. Rok za dovršetak radova na mostu je pak 30 mjeseci od dana uvođenja u izvođača u posao.

Dionica Okučani- granica BiH, čiji je dio i most Gradiška, u BiH se nastavlja spojem na autocestu Gradiška-Banja Luka i tako spaja koridor E661 koji predstavlja transverzalnu vezu srednje Europe i Jadranskog mora, protežući se od Balatona u Mađarskoj pa do Splita. Raspon mosta Gradiška 426 metara, dok je projektirana širina mosta 22,6 metara, što uključuje izgradnju četiri prometna traka, pojedinačne širine kolničkog traka od 3,75 metara sa svom pripadajućom prometnom infrastrukturom. Središnji raspon preko korita rijeke velik je 170 metara i udovoljava zahtjevima plovnog prometa.