Poteškoće s opskrbom električne energije u Karlovačkoj županiji, problema bilo i u prometu

Tijekom dana trebala bi se normalizirati situacija s opskrbom električnom energijom na području Karlovačke županije. Područje Bosiljeva već u nedjelju nije imalo struje, kao i ozaljski kraj, a danas ujutro bez struje su neko vrijeme bila i neka karlovačka gradska naselja. No, situacija je normalizirana i takvih problema više nema. Jutro je započelo loše i po pitanju očišćenih cesta, osim neočišćenih lokalnih zbog čega brojni građani nisu došli na svoja radna mjesta na vrijeme ili uopće, bilo je i puno pritužbi na prohodnost državne ceste D1, pa je nekima i put od Slunja do Karlovca do šest sati ujutro kada su trebali biti na radnome mjestu, mnogima bio nemoguće misija.

Građani se žale da ralice nisu vidjeli ili čuli čitavu noć na cestama kako bi iste pripremili za radnike i školarce, pa su se događala i kašnjenja autobusa s djecom u školu. Darko Marković, direktor Cesta Karlovac kazao je da je bilo problema.

- Naša vozila su od 1 sat u noći u punom pogonu, sve ceste su očišćene bar jednom, ali nakon par sati, snijega je napadalo toliko da je izgledalo kao da nije čišćeno. Ceste su prohodne, po njima se može proći, to što ima snijega na cesti to je normalno za zimu. To je mokri snijeg koji se nije uhvatio za cestu jer je odrađena i preventiva - kazao je direktor D. Marković nakon sastanka karlovačkog Stožera zimske službe.

Direktor Zelenila Tomislav Vukelić rekao je da oni sudjeluju u čišćenju nogostupa, stepenica, ulaza u pothodnike, da imaju 127 kilometara nogostupa koje održavaju sa devet strojeva i da zbog obilnijih padalina nisu stigli sve na vrijeme napraviti, ali da je sada sve pod kontrolom.

Načelnik prometne policije Davor Boljkovac rekao je da je najopterećeniji smjer bio Duga Resa - Karlovac.

- Bilo je prometnih nesreća, a i onih neodgovornih vozača koji su na put išli bez odgovarajuće zimske opreme. Dodatan oprez je nužan u prometu, trenutno nema većih zastoja, a dogodile su se dvije prometne nesreće s materijalnom štetom - kazao je Davor Boljkovac. Žurne su službe imale 50-ak dojava građana o problemima na cesti, među ostalim i o granama na cestama i sve je proslijeđeno službama koje su odradile posao.

- Ekipe su već dva dana na terenu, jučer smo mi obišli cijelo područje ne samo grada nego i svih mjesnih odbora i situacija je bila izvrsna. U jutarnjim satima, kad smo očekivali da ljudima treba osigurati da mogu otići na posao, intenzivnije je počeo padati snijeg i ponovo je pokrio očišćeno. Bilo je i par povlačenja vozila u hitnim intervencijama gdje je morao biti osiguran prolaz. Kada pričamo o prekidima električne energije, takav smo slučaj imali i u Osnovnoj školi Skakavac, gdje je uslijed toga, škola ostala i bez grijanja, no taj se problem rješava. Također, napominjemo da se neće vršiti naplata parkiranja na parkiralištima koja nisu očišćena. Stožer zimske službe i Civilna zaštita su u stalnoj komunikaciji - kazala je Ivana Fočić, dogradonačelnica, i voditeljica Stožera zimske službe.