Plenković: Informacije cure još prije ove Vlade i to nije dobro

Cijela priča o nabavci borbenih aviona dobila je dimenzije otprilike tko je kriv. Ja bih to stavio u jednu drugu dimenziju, sve ono što smo mi učinili bila je ponuda između vlada. Išli smo na eliminiranje svih mogućih posrednika, ali na žalost nije došlo dio dobivanje suglasnosti američke vlasti. Mi ćemo u saborskoj raspravi objasniti našu analizu i zaključke kako i zašto se to dogodilo. U svakom slučaju radilo se u dobroj vjeri, htjeli smo dobiti osiguranja da će doći do posla od najviših mogućih razina, na žalost do toga nije došlo i evo sada ćemo s naučenim lekcijama ići dalje. Politička volja je tu! – poručio je premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade u Dubrovniku.

– Što se tiče slučaja montaže fotografija ministra Tolušića koje su trebale biti direktan napad na njega, njegov privatan život, obitelj, ali i na destabilizaciju Vlade, ono što nas zanima je da se utvrdi tko to radi, zašto netko krivotvorene i montirane fotografije daje medijima s ciljem da se one objave i načine štetu. To je zadaća i DORH-a i policije i svih nadležnih rekao je Plenković. Komentirao je i curenje povjerljivih informacija u medije rekavši kako treba provjeriti kako klasificirani dokumenti završavaju u novinama, a o temi aviona završavaju već više od mjesec dana, napomenuo je.

– Informacije cure još prije ove Vlade i to nije dobro – rekao je Plenković koji ipak ne misli da je situacija alarmantna, ali kaže kako nije dobra.

Novinari su ga pitali je li opasno ovo što se događa oko Živog zida, vezano za netransparentno financiranje i na obećanje od 500 kuna za Valentinovo.

– Oni me uopće ne zanimaju, ali ovo je prilika da svi u Hrvatskoj razbistre pogled o kakvim je pokretima riječ. Tendencije takvih stranaka koje nemaju ozbiljnu političku formu i jasnu ideju što žele, ali imaju destruktivan pristup nisu korisne ni kod nas ni globalno. Stranke treba dijeliti na ozbiljne i one koji pričaju svašta, bez puno odgovornosti. Politička dimenzija takvih pokreta je jasna i ja vjerujem u hravtske birače – rekao je Plenković koji je nakon sjednice Vlade u razgovoru s novinarima iznio i zanimljiv podatak kako je u izgradnji Pelješkog mosta postavljanje pilona od 130 metara u jednom komadu za Guinnessovu knjigu rekorda.

