'Posebno nas iritira da nam se broji jesmo li dovoljno Hrvati i katolici'

Postoje političke snage i neki tipovi koji dovode u pitanje jesmo li mi dovoljno Hrvati i katolici, brinemo li se dovoljno o interesima RH. Briga za Hrvatsku, tradicionalne vrijednosti u kojima su obitelj, vjera i nacija dio su programa HDZ-a. Onima koji nas napadaju postavio bih pitanje imaju li oni kakve programe za hrvatskog gospodarstvo, međunaroni položaj RH, rješavanje infrastrukture, reforme porezne, mirovinske, pravosudne – izjavio je glavni tajnik HDZ-a Goran Jandroković u subotu u Osijeku, poručivši kako su "bili i jesu stranka desnog centra".

- Posebno nas iritira da nam se broji jesmo li dovoljno Hrvati i dovoljno katolici. Treba jasno i precizno reći da jesmo – nastavio je on.

Župani, gradonačelnici i načelnici iz redova HDZ-a okupili su se u Osijeku na konferenciji "Investicijski potencijali Hrvatske". Jandroković je tamo poručio kako je njihova stranka "jedina ozbiljna u Hrvatskoj".

- Jedini smo kapacitirani za rješavanje naslijeđnih problema kao što su Agrokor, INA, Petrokemija. Imamo što ponuditi i kao viziju razvoja. Ne slažem se da nema reformi. Vrlo brzo ide rasprava o poreznoj raspravi, vodi se bitna rasprava o mirovinskoj reformi, obje će imati izravne posljedice na kvalitetu života građana. Tu svijest moramo razvijati i među članovima HDZ-a. Česti su prigovori i napadi, mi moramo objasniti prvo našim članovima, a onda i hrvatskoj javnostida smo ozliljna organizirana stranka koja zna što radi i kakve politike provodi – kazao je.

- Po najnovijem izviješću, jedne od tri svjetske agencije za kreditni rejting S&P poboljašala je naše izglede na pozitivne. I oni u svom izvješću gledaju kakva je situacija sa izborima i je li vlast stabilna. To je preduvjet bilo kakvog ekonomskog napretka, nekoga tko želi ulagati, kontinuiteta u provođenju strukturnih reformi. Zato mi kao najveća stranka na svim razinama vlasti imamo posebnu odgovornost. Ne možemo stvari gledati samo iz našeg uskog interesa, da li je nama oportunije ići na izbore da bi se dobio poneki mandat više – kazao je, pak, premijer Andrej Plenković.

Naveo je kako su uložili 4,5 milijarde kuna u mjere zapošljavanja.

- Stopa nezaposlenosti mladih bila je na gotovo 50 posto prije samo pet godina sada se spustila na 23 do 24 posto. Opća nezaposlenost spustila se na 9 posto. Nije se moglo naći radnika za sezonu na obali. A ista ta sezona bit će rekordna, s 12 milijardi eura prihoda, po brojevima smo u 2023. godini, s obzirom na planirano. Uloženo je u turizam 940 milijuna eura ove godine u turizam, a lani 800 milijuna – iznio je on.

Proračunski je suficit 1,6 milijardi kuna za prvih šest mjeseci.

- Trošimo manje nego što privređujemo, to je mudro gospodarenje javnim financijama. Razmišljali smo o smanjenju opće stope PDV-a, no procijenili smo da je korisnije to učiniti za proizvode široke potrošnje, na 13 posto. Nitko ne može ignorirati takvo smanjenje i doći će do pojeftinjenja – stava je on.

Ispod radara je prošla vijest FINA-e, iskomentirao je, "da je s dva zakonska prijedloga broj blokiranih smanjen za 50.000, a iznos blokada praktički je prepolovljen".

- Jako je važno razumjeti zašto ljudi odlaze bas sada, a nisu odlazili prije osam godina u ovom broju. Stvar je pravnoga okvira, jer smo postali članica EU i dio zemalja je liberalizirao kretanje radne snage. Jedino je Austrija zadržala prepreke za dolazak naših ljudi na njihovo tržište rada. Da je to u pravom smislu bilo moguće prije 10 ili 15 godina, dogodilo bi se isto, možda i više. Nije nas nitko pohvalio što smo riješili problem s četiri zemlje koje su imale ograničenja – rekao je premijer.

