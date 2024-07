Poznati hrvatski svećenik o otvorenju u Parizu: 'To je ružna provokacija. OI bi trebale biti za sve'

U studiju Večernjeg lista gostovao je poznati svećenik Fr. Ivan Dominik Iličić. Tema je bila kontroverzno otvaranje Olimpijskih igara u Parizu, gdje je, između ostalog, prikazana i parodija Posljednje večere Leonarda da Vincija. Na otvaranju emisije Iličić je rekao kako je očekivao da će nešto biti jer "u takvim vremenima živimo".

Jeste li pratili otvorenje i kako komentirate sam program?

- Očekivao sam da će biti nešto što nije ni ukusno ni lijepo. Bilo je tu i lijepih elemenata na tom otvaranju. Sama ideja Olimpijskih igara je nešto predivno i u svojoj biti vrlo spojivo s kršćanstvom - povezivanje svih naroda. Katolička crkva je ona crkva koja je univerzalna, po cijelom svijetu, otvorena svima i koja spaja sve narode u Božjoj ljubavi. Taj duh sveopćeg bratstva i zajedništva, to je nešto duboko kršćansko, na osobit način katoličko. Ta ideja je prekrasna, pa je šteta kad se Olimpijada pretvori u nešto drugo, u ideološke provokacije i poruke koje su u najmanju ruku neukusne i provocirajući mnoge ljude.

- Mnogi su se i uvrijedili, ali je bolje možda ne uvrijediti se, nego gledati pozitivno, oprostiti i biti svjestan da Crkva i svetinje da to nekima smeta. Toga smo svjesni, a možemo se zapitati zbog čega im to smeta. Ja mislim da se sile zla boje euharistije, Crkve i pravih vjernika, jer Bog ima vlast nad zlom i zato se zlo izruguje onom što je sveto i istinito i to nam može govoriti u prilog tome da je Bog živ i prisutan. Ja bi najsretniji bio kad bi ljudi, koji se izruguju sa svetinjama, otvorili svoje srce Bogu i onda bi se sigurno promijenili - rekao je Iličić na samom početku.

Organizatori su danas rekli da im nije bila namjera ikoga uvrijediti i da su htjeli poticati uključivost, no ipak je činjenica da su brojni reagirali. Francuzi imaju svoj pristup takvim stvarima, ali gdje vi tu povlačite granicu?

- Ovdje je bilo vrlo jednostavno zaključiti da će se dogoditi ovakve reakcije, organizatori su to morali znati. Iz "aviona" se vidi da je to asocijacija na Posljednju večeru i vrlo se lako moglo pretpostaviti što će se dogoditi. Pitam se što bi bilo da se napravio performans u nekom drugom smjeru, tipa da se netko od kršćana izruguje s nekim drugim tematikama, odmah bi nas osudili u svim mogućim medijima i na sve moguće načine, ali mi to ne radimo, jer se pravi kršćani ne izruguju. Vidimo da današnje društvo ide u jednom smjeru i vlada jednoumlje, te se isključuje sve što se ne pokorava njemu. Postoje i prava i sloboda, osim kod nekih skupina ljudi, kršćani u principu smetaju, a svi drugi se pozivaju na tu slobodu. Mi ju nemamo, ispada da se nama oduzima.

Nedostaje li tolerancije i s jedne i s druge strane?

- Treba biti slobodan i reći da to nije dobro, zašto bi netko provocirao. To je jedna ružna provokacija i meni je razumljivo da se netko naživcira na nju i da ga ona povrijedi, pa ona iz te povrijeđenosti reagira tako kako reagira, to mi je razumljivo. Takve stvari se događaju i u drugom smjeru kada se Crkva i vjernici etiketiraju samo zbog toga što jesu vjernici, pa ih se etiketira, proganja, ismijava i slično. Takvo je današnje vrijeme. Mi bi trebali nadići tu mržnju i odgovoriti s ljubavlju.

Što nam je onda činiti po tom pitanju, da u budućnosti izbjegnemo ovakve rasprave i podjele u društvu?

- Tko ima ljubav Božju, on će ju htjeti dijeliti i drugima, ali, naravno, ne možemo mi na silu dijeliti tu ljubav drugima. Osoba mora to prihvatiti, ali na nama je da se mi više otvorimo Božjoj ljubavi, a onda će ona kroz nas djelovati na barem neke ljude, neće na sve. To je naš put. U nekim situacijama ispada da su neki ljudi proturječni sami sebi i da onda oni krše načela poštivanja drugih, pa onda i Olimpijada postaje jedno sredstvo instrumentalizirano u neke ideološke ciljeve, a ona to ne bi trebalo biti. Ona bi trebala tu biti za sve ljude, a ovo je nešto suprotno.

