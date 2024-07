Nije ovo prva parodija Posljednje večere: Evo kakvih je sve bilo, zbog nekih se išlo u zatvor

Remek djelo Leonarda Da Vincija "Posljednja večera" reintepretirano je, mijenjano i parodirano mnogo puta do sada. Nekad su te obrade bile kritika društva, nekad su drugačije „verzije“ izazvale reakcije, a nekad nisu jer se od autora i očekivala parodija poput Simpsona i South Parka koju su imali svoje verzije. No, nekad se završilo i u zatvoru. Tako je 2018. godine jordanska Vlada uhitila izdavača i urednika jordanske web stranice Al Wakeel News koja je objavila izmijenjenu sliku Posljednje večere koja prikazuje poznatog turskog kuhara Salta Baea kako izvodi svoj prepoznatljivi pokret bacanja soli preko Isusova ramena. Iako je u sliku ubačen meme Salt Bea, s porukom koja ukazuje na opsjednutost internetom, nije se to svidjelo jordanskoj vladi jer je slika ocijenjena uvredljivom za kršćane, a izdavač web stranice i urednik, uhićeni i optuženi za poticanje sektaških sukoba.

Parodijama se slala i jasna politička poruka. 2021. godine kineska je Vlada, preko svojih medija, svojom verzijom „Posljednje večere“ poslala političku poruku sudionicima sastanka skupine G7 u Londonu. Ćelavi orao koji sjedi na sredini stola (SAD) pretvara toaletni papir u dolarske novčanice i simbolizira rastući dug SAD-a, dok pas Akita (JAPAN) bez sjedala poslužuje radioaktivnu vodu iz Fukushime drugim gostima životinjama na večeri, a od kojih svaka predstavlja jednu od država G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Italija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo). Na dnevnom redu tog sastanka G7 bila je i Kina. Na stolu, uostalom, stajala je torta ukrašena kartom Kine.

I društvene su poruke slane preko motiva Leonardove slike. Tako je američka umjetnica MØTH iste godine privukla pozornost sa slikom „Posljednja večera obitelji Kardashian“ kao velikisatirični komentar o cijeloj obitelji Kardashian u kojoj je OJ Simpson kao apostol Juda, izdajica i Kanye West (Yeezus) kao Isus, sjede zajedno za stolom s članovima popularne obitelji koja je jedan od zaštitnih zankova pop kulture SAD-a.

VEZANI ČLANCI:

Prizor Leonardove Posljednje večeri parodiran je i u mnogim filmovima i serijama oput animiranih spomenutih Simpsona i South Parka, filmu „Viridian“ Luisa Buñuela gdje su proroci prosjaci iz filma a ta je scena 1961. zaradila i službenu osudu Vatikana. Slika je parodirana u filmu M*A*S*H (1970.), u sceni u kojoj Hawkeye Pierce postavlja "posljednju večeru" za Walta Waldowskog prije njegovog planiranog samoubojstva. Slika je također parodirana il ireintepretirana u filmu Mela Brooksa Povijest svijeta, prvi dio (1981.), „Plaćenicima 2“ Sylvestera Stallonea, seriji „Lude sedamdesete“, „Dosjeima X“ , itd.

FOTOGALERIJA Pogledajte koje poznate osobe su upriličile otvaranje Olimpijskih igara