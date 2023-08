'Popili smo piće u konobi, ali nam nisu dali da idemo na WC.' Vlasnik: Nismo imali vode, udario je grom

U neugodnoj situaciji našli su se gosti Konobe Žakan na otočiću Ravni Žakan u sklopu Nacionalnog parka Kornati. Njih četvero je na otočić došlo turističkim brodom koji se ondje usidrio na sat vremena. Dok su neki turisti sa broda pauzu odlučili iskoristiti za kupanje, oni su se uputili u konobu. Prvo su sjeli u restoran gdje su mislili nešto prigristi i popiti piće, no osoblje im je objasnilo da ne mogu naručiti samo predjelo već moraju naručiti cijeli slijed pa su se premjestili u vanjski dio gdje se poslužuje samo piće.

- To me nije iznenadilo, takva je politika i to je to. Kada nam je piće stiglo, odmah smo ga platili, a nakon par minuta pitali smo gdje je toalet na što su nam konobari rekli da ne možemo koristiti uslugu WC-a. Rekli su nam da nas je previše s tog broda, a nitko drugi nije tražio osim nas koji smo sjedili za stolom. Bili smo njihovi gosti, gosti njihove konobe. Konobar je rekao da ne možemo koristiti, da je takvo pravilo kuće. S nama je za stolom sjedila trudnica, ona je bila u šoku. Netko ti uskraćuje odlazak u WC, a njegov si gost. To je degradirajuće, možda zato što smo s turističkog broda, ne znam, sumnjam da se tako odnose prema gostima s jahti - rekla nam je čitateljica koja je s prijateljima iz Francuske posjetila konobu u sklopu obilaska NP Kornati.

- Ja sam u šoku da se nešto tako može dogoditi u Dalmaciji, u restoranu, baš neugodno iskustvo. Kad sam išla gledati recenzije, vidjela sam da im je to učestalo, da se to ponavlja. To mi je suludo - dodala je.

- Na kraju svega toga, još su dva konobara izašla koji su čak htjeli nasilje upotrebljavati. Htjeli su napasti kapetana broda jer im je on došao isto prigovoriti da nismo više gosti njegovog broda nego njihove konobe - kazala je.

Vlasnik konobe Bruno Dragičević kazao nam je da nije bio tada prisutan, ali da ga je taj dan zvao vlasnik tog turističkog broda.

- Bio je problem s cijelom infrastrukturom, nismo imali struje, niti vode, ništa. Bilo je nevrijeme, grom je udario u solare, nismo imali napajanje. Izgorjela nam je pumpa, bez struje, bez vode cijeli dan. To malo vode što smo imali u kantama smo čuvali da bi uopće goste mogli uslužiti. To su gosti koji inače dolaze u restoran, svaki brod ima sanitarni čvor samo za goste. Ne znam u čemu je bio problem. Najlakše je pljunut po nekome - kazao nam je Dragičević istaknuvši kako to nije njihova praksa.

- Situacija nije jednostavna, na kopnu gdje imaju cijelu infrastrukturu, nastane problem. Mi smo do noći sve manje-više sanirali. Žao mi je što se sve skupa dogodilo, to nam nije praksa. Mi smo otvoren restoran za goste koji dođu, konzumiraju kod nas piće i hranu, da ih poslužimo i da dođu opet - rekao nam je Dragičević.

