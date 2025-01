Pomilovani sudionik napada na Kapitol ponovo iza rešetaka: Dan nakon puštanja uhvaćen s oružjem

Daniel Charles Ball, 39-godišnjak iz Floride, koji je prošli tjedan bio pomilovan od strane bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa , nakon što je bio optužen za sudjelovanje u neredi koji su izbili 6. siječnja 2021. godine u američkom Kapitolu, ponovno je uhićen u srijedu, ovaj put zbog novih optužbi za posjedovanje oružja. Prema nalogu za uhićenje koji su podnijeli savezni tužitelji na Floridi, Ball je uhićen zbog posjedovanja vatrenog oružja kao osuđeni kriminalac. Nalog je podnesen u kolovozu prošle godine, a policija je tom prilikom zaplijenila pušku kalibra .22 te municiju iz Ballova stana.

Nalog za uhićenje također detaljno iznosi Ballovu kriminalnu prošlost, nazvavši ga "dvostruko osuđenim kriminalcem s prethodnim presudama za obiteljsko nasilje i nasilje prema zakonodavcima". Ball je, prema tvrdnjama tužitelja, u prošlosti bio upleten u nasilje, uključujući napade na obitelj te uporabu sile protiv policije, pišu strani mediji.

Ove nove optužbe dolaze samo dva dana nakon što je Trump pomilovao Balla, čime su povučene sve prethodne optužbe koje su se odnosile na njegovu navodnu ulogu u nasilnim događajima u Kapitolu 6. siječnja. U tom trenutku, Ball je bio optužen za korištenje eksplozivnih naprava kako bi napao policijske službenike tijekom nereda, a kasnije je uhićen i od strane lokalnih vlasti u svibnju 2023. godine. Bio je odbijen za jamčevinu i zadržan u pritvoru u Washingtonu, D.C., sve do nedavne odluke o pomilovanju.

Ball je sada među prvim osobama od više od 1.500 pomilovanih sudionika nereda 6. siječnja koje su ponovno uhićene nakon što su optužbe protiv njih povučene. Iako je pomilovan, on još uvijek nije uputio izjavu u vezi s novim optužbama za posjedovanje oružja. U međuvremenu, Stewart Rhodes, bivši vođa radikalne milicije Oath Keepers, koji je također bio pomilovan i čija je kazna od 18 godina zatvora prepolovljena, pušten je iz zatvora u utorak ujutro u Marylandu. Rhodes, koji nosi naočale za jedno oko nakon nesreće s oružjem, nije bio među onima koji su sudjelovali u napadu na Kapitol, ali je bio osuđen zbog planiranja nasilja kako bi spriječio potvrdu izbornih rezultata u Kongresu. Sudac je podržao stav Ministarstva pravde da Rhodesove akcije trebaju biti kvalificirane kao "terorizam", što je dodatno povećalo preporučenu kaznu.

"Predsjednik Trump učinio je ispravnu stvar puštajući ove ljude jer nisu dobili pošteno suđenje", izjavio je Rhodes nakon što je pušten iz zatvora. "To nije njegov problem, to je problem Ministarstva pravde. Ako vodite pošteni sustav i poštena suđenja, to je druga stvar. Ako to ne radite, nemojte se iznenaditi ako ne provodite pretpostavku nevinosti." Enrique Tarrio, bivši vođa desničarske skupine Proud Boys, također je pušten iz zatvora nakon što je osuđen za pobunjeničko urotništvo zbog svoje uloge u planiranju napada na Kapitol. Tarrio, koji nije bio prisutan u Kapitolu tijekom napada, bio je osuđen na 22 godine zatvora, najstroža kazna izrečena u vezi s napadima 6. siječnja. Nakon što je pušten, otputovao je u Miami, gdje je novinarima rekao da se ponovno pridružio skupini Proud Boys, koja se protivi političkoj ljevici.

"Mi smo odlučili prije četiri godine da nećemo medijima otkrivati našu strukturu, ali sugerirao bih da mediji prestanu zvati me 'bivšim Proud Boysem'", izjavio je Tarrio novinarima, dodajući da bi članovi kongresnog odbora koji su istraživali nerede trebali biti "zatvoreni". Tarrio je, također, poručio da se raduje Trumpovoj odluci koja se ne fokusira na osvetu, već na uspjeh. Trump je već u siječnju 2022. najavio mogućnost pomilovanja svojih pristaša koji su sudjelovali u napadu na Kapitol, ako se vrati na predsjedničku poziciju. "Ako budem kandidat i ako pobijedim, tretirat ćemo ljude s 6. siječnja pošteno", rekao je tada Trump, naglašavajući da bi, ako to bude potrebno, pomilovanja bila izdana jer su ti ljudi bili tretirani nepravedno.

