Poludio kada je vidio kako su ga nazvali u restoranu: Nisam ljut, ali sam tužan

Neugodno je ostao iznenađen jedan gost u restoranu lanca brze prehrane Chic-Fil-A kada je dobio papirić za svoju narudžbu, a na kojem ga je osoblje restorana označilo kao 'ružan džemper'.

Korisnik Twittera @Zin_Zaddy objavio je, naime, fotografiju svoje narudžbe te napisao:

– Nije mi bilo zadovoljstvo jesti u Chic-Fil-A danas.

Njegova objava brzo je postala hit na Twitteru te je zaradila gotovo 150 tisuća lajkova.

Mladić je osim fotografije narudžbe objavio i svoju fotografiju u džemperu po kojem ga je osoblje restorana zapamtilo te im je pokazao srednji prst.

