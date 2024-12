Politička kriza u BiH, dolazi premijer Kosova, ministri bojkotiraju sjednicu i vrijeđaju: 'Kurti je bandit'

Unatoč dogovoru čelnika stranaka vladajuće koalicije u BiH da se do kraja ovog tjedna na Vijeću ministara usvoje dva zakona koja bi otvorila put pristupnim pregovorima s EU-om, to se neće dogoditi jer je država zapala u novu političku krizu, ovoga puta zbog posjeta premijera Kosova Albina Kurtija. Čelnici vladajućih stranaka na sastanku u Mostaru u ponedjeljak su se dogovorili da njihovi ministri podrže prijedlog zakona o granicama i zaštiti osobnih podataka kako bi ih Vijeće ministara odmah moglo proslijediti parlamentu na usvajanje. Ukoliko bi se to dogodilo postoji teorijska mogućnost da do kraja godine BiH dobije pregovarački okvir i time otvori mogućnost početka pristupnih pregovora što je Europsko vijeće odobrilo još u ožujku.

S tim je ciljem za četvrtak zakazana izvanredna sjednica Vijeća ministara no nju su odlučili bojkotirati ministri koje je postavio čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik. To je potvrdio ministar vanjske trgovine Staša Košarac rekavši kako su u Republici Srpskoj bijesni jer u neformalni posjet Sarajevu stiže kosovski premijer Kurti. Na tu je najavu ljutito reagirao Dodik koji je Kurtijev posjet opisao kao provokaciju i neprijateljski čin za Srbe, a Košarac je u četvrtak dodatno vrijeđao kosovskog premijera nazvavši ga "banditom". - Kurti je bandit koji organizira napade na srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. I kako takvog čovjeka možemo dočekivati ovdje - kazao je Košarac novinarima dodajući kako su srpski dužnosnici odlučili blokirati rad tijela vlasti BiH sve dok kosovski premijer boravi u njoj.

BiH do danas nije priznala Kosovo i uz Srbiju je jedina država regije koja to još nije učinila. Razlog je ustrajno protivljenje političara iz reda bosanskih Srba koji u odnosu na Kosovo zauzimaju pozicije radikalnije i od Beograda pa tako nisu željeli dopustiti ni da BiH postane dijelom regionalnog sporazuma po kojemu je građanima njenih država dopušteno putovanje samo uz osobnu iskaznicu. Dodik je kazao kako je za njega to neprihvatljivo jer bi značilo da BiH de facto priznaje Kosovo. Kosovski premijer Kurti u BiH dolazi po prvi put, a u Sarajevu bi se trebao sastati s nekim od dužnosnika Federacije BiH, predstavnicima zajednice Albanaca te u svojstvu počasnog gosta održati govor na skupu nevladine udruge Krug 99.

