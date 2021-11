Sumnja se da je novac od Mamićeva mita oročio te s njim kupovao stanove i auta sebi i prijateljici

Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku i njegova bliska prijateljica Nataša Sekulić, koji su jučer uhićeni zbog sumnje u pranje novca, danas tijekom dana trebali bi biti dovedeni na zagrebački Županijski sud radi određivanja istražnog zatvora. Prema neslužbenim informacijama, USKOK će tražiti da im se istražni zatvor odredi zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

U međuvremenu MUP i USKOK su priopćili da je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, odnosno doneseno rješenje o provođenju te da ih se sumnjiči da su novac oprali kroz kupovinu dva automobila, dva stana te da su dio novca oročili. Riječ je o stanovima u Osijeku i Zadru. Onaj u Osijeku glasi na N. Sekulić i tamo je Vekić uhićen i ljetos. No USKOK sumnja da je stvarni vlasnik stana Vekić. Drugi stan je u Zadru, no Vekić se, kako se neslužbeno doznaje, branio da je taj stan kupio nakon što je prodao kuću na Viru. Nadalje, u sefu N. Sekulić nađeno je oko 320.000 kuna te oko 30.000 eura, a za sav taj novac sumnja se da potječe od mita koje je, prema vlastitim tvrdnjama Zdravko Mamić dao osječkim sucima koji su od ljeta pod istragom.

Vekić i Nataša Sekulić sumnjiče se da su u pravnim poslovima koje su sklapali baratali s oko jedan milijun nelegalnih kuna. Sumnjiče se da su sve to radili zajedno i prema prethodnom dogovoru i to od travnja 2017. do početka srpnja 2012. u Osijeku i to nakon što je Vekić, kako se sumnja od Mamića primio 370.000 eura. USKOK i MUP sumnjaju da je dvojac novcem od Mamićeva mita u srpnju 2017. za 107.300 kuna kupili automobil Nataši Sekulić. Od ukupne sume plaćene za vozilo, sumnja se da 24.800 kuna potječe od Mamićeva mita.

Nadalje, sumnja se da je Vekić u lipnju 2017. za 286.592 kuna kupio automobil, a od te sume sumnja se da je 72.9892 kune platio s novcem kojeg je od Mamića dobio kao mito. Nadalje, Vekić se sumnjiči i da je od početka studenog 2017, na račun u banci položio 26.500 eura koje je oročio. a tj je novac kasnije korišten kako bi se platio dio kupoprodajne cijene od 170.000 eura, koliko je plaćeno za stan od 78.40 kvadrata. U kolovozu 2018. Vekić i N. Sekulić su kako se sumnja, na njezino ime kupili stan u Osijeku veličine 50,46 metara kvadratnih. Stan je plaćen 375.090 kuna. Ona je taj iznos uplatila u gotovini, a sumnja se da 220.293 kuna potječe od Mamićeva mita, dok ke ugovor o kupoprodaji sklopljen u rujnu 2019. Nadalje, sumnja se da je u veljači 2020. N. Sekulić ugovorila otvaranje sefa u banci u kojem je do srpnja 2021. držala 28.200 eura i 320.000 kuna. I za taj novac se sumnja da potječe od Mamićeva mita.

Vekić je bio uhićen i ljetos nakon što je Mamić njega i suce Darka Krušlina i Antu Kvesića optužio da su od njega tražili i uzeli oko 400.000 eura mita kako bi u postupcima koji su se protiv njega vodili an sudu u Osijeku ishodovali povoljne odluke. Tada je pokrenuta istraga protiv trojice sudaca Zdravka i Zorana Mamiće te Drage Tadić. Tako de je ponovno uhićenje Vekića zapravo neka vrsta nastavka te istrage.

VIDEO: Zdravko Mamić o sucima