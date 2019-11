Policija objavila detalje ubojstva: 'Kolale su razne informacije, sve se pokazalo netočno'

Vukovarsko-srijemska policija otkrila je detalje povezane sa slučajem pronalaska tijela nestale 46-godišnje Anice Buila u septičkoj jami u Petrovcima blizu Vukovara. "Posljednja tri mjeseca provodili smo kriminalističko istraživanje. Rekonstrukciju smo radili nebrojeno puta. Ovo je jedan od kompliciranijih slučajeva", kazali su u policiji.

"Majka nestale 46-godišnjakinje 29. srpnja prijavila je nestanak. Zaprimili smo prijavu i odmah započeli traganje. Sve smo obavijestili, sve policijske uprave. Učinili smo sve, uložili smo velike napore. Obavljeni su obavijesni razgovori s prijateljima, poznanicima i sa svima s kojima je imala kontakt", kazao je Vlado Božić, načelnik Policijske postaje Vukovar.

"Kako je vrijeme prolazilo, sužavao se krug indicija. Kolale su razne informacije, da je otišla raditi na more, pa smo i to provjerili. Sve se pokazalo netočno. Pojedini ukućani govorili su da je otišla od kuće zbog obiteljskih odnosa", dodao je. "Sumnjali smo u navode određenih članova obitelji i tako sve do 6. studenoga kada smo je pronašli", rekao je.

"Pronašli smo tijelo u septičkoj jami. Bilo je umotano u prekrivače. Vještaci su izuzeli određene tragove. Kritičnog dana u srpnju u jutarnjim satima, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, počinitelj je žrtvi nanio rezne rane i ubode. Nakon toga umotao je tijelo u prekrivače i osigurao da se ne može pronaći. Uhićen je zbog teškog ubojstva i predan pritvorskom nadzorniku", rekao je Krešimir Hunjet, voditelj Službe kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske

"Obavljeno je ispitivanje u policiji, još slijedi ispitivanje u DORH-u", kazali su u policiji na pitanje o tome je li priznao ubojstvo.

Prijava za obiteljsko nasilje nije bilo, jedino smo imali prijavu prijetnje 2018. od muške osobe, doznalo se od policije. "Provjeravali smo SMS-ove i utvrdili da ona nije slala poruke", naglasili su. Kazali su da su sumnjali u počinjenje kaznenog djela.