'Policija ništa ne radi bez Vučićeve odluke, a ovo je samo dokaz koliko je režim uplašen'

Odlazak u Srbiju za hrvatske građane i građanke postaje sve neugodniji. Otkako su prije gotovo tri mjeseca u Srbiji izbili veliki studentski prosvjedi i blokade srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u sve je većem problemu i ne zna kako odgovoriti na bunt mladih ljudi pa pribjegava iskušanoj radikalskoj taktici: optuži Hrvate, oni su glavni krivci.

Najprije je krenula prljava kampanja da iza prosvjeda stoje hrvatske sigurnosne službe i mediji, a onda su na udar počeli dolaziti hrvatski državljani koji putuju u Srbiju. Skupina studenata i studentica iz Zagreba koja je uoči Nove godine boravila u Beogradu bila je izložena užasno neugodnim i opasnim optužbama da su agenti SOA-e na zadatku u Srbiji. Snimljeno je njihovo kretanje po Beogradu, što su zatim huškački mediji poput Informera i Večernjih novosti objavili zajedno s njihovim imena i osobnim dokumentima, a vrhunac histerije dogodio se kada ih je u televizijskom programu Aleksandar Vučić optužio da su strani plaćenici.

Nakon toga slično se dogodilo novinaru portala Telegram Mateju Devčiću, kojeg je u programu televizije Informer javno kao hrvatskog plaćenika napao ratni zločinac Vojislav Šešelj, a uza sve objavljeni su njegovi dokumenti i adresa hotela u kojem je bio smješten. Dogodilo se i to da su dokumenti pojedinih ljudi iz Hrvatske završavali po društvenim mrežama uz optužbe da su hrvatski agenti.

Vijest da je policija upala u jedan beogradski hotel u kojem je bilo pet hrvatskih državljanki koje se bave kulturom i da su s kolegicama i kolegama iz drugih zemalja bile na policijskom razgovoru te na kraju morale napustiti Srbiju u roku od 24 sata, uz zabranu ulaska na godinu dana, bez jasnog obrazloženja i povoda, zgrozila je javnost. Ovakvo postupanje osudila je priopćenjem i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije.

Kolega Goran Gazdek, urednik portala Virovitica.net, nedavno je iz Virovitice putovao za Novi Sad i u razgovoru za Večernji list ispričao kako je primijetio da su se neke stvari promijenile. "Putovao sam u Novi Sad na sajam turizma i prvi put doživio da su me pitali kamo idem, zašto idem i kod koga idem te znam li da trebam biti prijavljen. Nisu bili neljubazni i rekao sam da znam sve. Često putujem i ranije nisu ništa pitali kamo idem i zašto. Njihovo je pravo da pitaju i ja sam im odgovorio, ali sam shvatio da se očito nešto zbiva", kaže nam Gazdek.

Žarko Korać, bivši potpredsjednik Vlade Srbije, u razgovoru za Večernji list ističe kako je sigurno da će hrvatski građani odsad svakako razmisliti hoće li putovati u Srbiju. "Nitko ne želi biti maltretiran na granici. Vi ste u Schengenu i po Europi putujete s osobnom iskaznicom. Kad ideš, na primjer, u Austriju ili Francusku ne očekuješ da će te netko na granici zadržati, vratiti te i još ti zabraniti ulazak na godinu dana. Svatko normalan unutar EU će reći: pa čekaj, zašto? Što je ovo? Vučić svjesno riskira pogoršanje odnosa sa susjedima. Policija ništa ne radi bez njegove odluke jer bi u suprotnom danas već ukinuli tu zabranu od godinu dana i ispričali se.

Kad oni riskiraju pogoršanje odnosa sa susjedima, onda se vidi koliko je režim uplašen, koliko se boji ovoga što se događa u Srbiji. Njima je mnogo važnija poruka: to su sve plaćenici iz inozemstva i svi koji dolaze su špijuni. Studenti iz Hrvatske koji su nedavno bili u Srbiji na televiziji su gledali svoje slike i onda panično zvali hrvatsko veleposlanstvo. Vučićeva glavna teza kojom želi trovati svoje pristaše je sljedeća: ovo što se događa u Srbiji nije spontano, to sve plaća Hrvatska, Zapad. To je vanjska operacija. Jer inače njega svi vole pa kako je onda moguće da netko prosvjeduje. To je njegova kampanja. Pitanje koje treba postaviti je što je Vučić spreman učiniti sljedeće. Ovo je sitnica prema onome što još može napraviti", upozorava Žarko Korać u razgovoru za Večernji list.

Hrvatska je uputila oštru prosvjednu notu Srbiji zbog odnosa i postupanja prema hrvatskim građanima. Od službenog se Beograda traži obrazloženje za njihovo ponašanje. Također, u četvrtak je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo nove preporuke oko putovanja u Srbiju. Preporučuje se odgoda svih putovanja koja nisu nužna, oprez, praćenje aktualne situacije i detaljnije informiranje prije puta. – Hrvatskim državljanima savjetujemo izbjegavanje mjesta okupljanja većeg broja osoba. U slučaju potrebe, u svakom trenutku hrvatski državljani imaju pravo zatražiti kontakt s veleposlanstvom Hrvatske u Srbiji – dodaje se u preporuci.

Europska komisija, poljsko predsjedništvo EU te Delegacija EU u Beogradu dobivaju od hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova dokumentaciju o maltretiranjima hrvatskih građana u Srbiji koje provode tamošnje vlasti. Kako doznajemo, MVEP je prikupio sve podatke i slučajeve u kojima su hrvatski državljani bili zastrašivani i dovedeni u ponižavajući položaj te ih šalje na sve tri adrese. Riječ je o procesu koji traje jer se provodi na više razina.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je izjavio da treba dodatno promisliti je li trenutačno dobro vrijeme za putovanje u Srbiju. – Legitimno se upitati je li to sve skupa slučajno – kazao je Božinović. Iz Europske komisije su nam kazali da su upoznati s incidentima, da pregledavaju podatke te će se uskoro očitovati o Srbiji.

Kako god bilo, igra koju je započeo Aleksandar Vučić opasna je za odnose između dviju država, a prije svega za hrvatske državljane koji odlaze u Srbiju i onda ni krivi ni dužni preko noći postaju mete raznih napada i uvreda. Pitanje je tko će biti kriv ako se nekome nešto loše dogodi. Odgovor se nameće sam.

