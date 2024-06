Policajcima u civilu ponudio da povuku 'lajnu', a kada su mu pokazali značke, napao ih

Za K. Č. (39), državljanina BiH, koji radi u Sloveniji, vikend izlet u Zagreb na glazbeni festival baš i nije bio sretan. Sudeći po tom da je nakon toga završio u Remetincu, moglo bi se reći i da se malo previše - "zabavio". Osumnjičen je za napad na službenu osobu, kojima je ne znajući da su policajci, nudio zamjenu droge!?

Po onom što je do sada utvrđeno, on je kod sebe imao speed kojeg je konzumirao. Činio je to očito u nekom malo širem društvu, pa je u nekom trenutku dvojici muškaraca, za koje se naknadno ispostavilo da su policajci u civilu ponudio speed, u zamjenu za kokain.

- Dajte vi meni koku, a ja ću vama speed - kazao im je nudeći im mobitel kako bi povukli "lajnu".

No umjesto da prihvate "ponudu", muškarci su mu pokazali policijsku značku. K. Č. je tada jednog policajaca napao, došlo je do naguravanja, K. Č. je pa na jednog policajca, koji je pri tome slomio potkoljenicu. Što se smatra težom ozljedom. Na koncu je K. Č. svladan, uhićen, priveden na ispitivanje, te doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.