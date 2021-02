'KAD STE MISLILI DA STE VIDJELI SVE...'

Policajci zaustavili ženu za volanom, šokirali su kada su vidjeli što je na stražnjem sjedalu

Na stražnjem sjedalu automobila zatekli su petero djece u dobi od 7 do 16 godina koja nisu bila povezana, no to nije bio najveći problem.