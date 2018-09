Pokret otpora u Bijeloj kući želi srušiti Trumpa

Unutar Trumpove administracije postoji tihi pokret otpora sastavljen od ljudi koji su odlučni u tome da svoju zemlju stave na prvo mjesto, čak i ako to znači neposluh prema predsjedniku. Tvrdi to neimenovani visoki dužnosnik Bijele kuće u neobičnom komentaru koji je napisao za New York Times. Uredništvo dnevnog lista zna o kome je riječ, ali i autor i novine odlučili su da komentar ostane nepotpisan. Predsjednik Trump je, pak, odmah reagirao optužbom da je gostujući kolumnist počinio veleizdaju, pozvavši New York Times da ga, zbog razloga nacionalne sigurnosti, odmah raskrinkaju i “predaju vladi”.

“Štetan za zdravlje države”

– Ja isušujem močvaru, a močvara pokušava uzvratiti udarac. Ne brinite, mi ćemo pobijediti – poručio je Trump. Pokret otpora radi na minimaliziranju štete koju Trump svojim nerazumnim ponašanjem čini Americi, tvrdi neimenovani visoki dužnosnik i autor komentara.

– Da budem jasan, mi nismo popularan “otpor” s ljevice. Mi želimo da administracija bude uspješna i mislimo da su mnogi njezini politički potezi već učinili Ameriku sigurnijom i prosperitetnijom. Ali mi vjerujemo da imamo dužnost najprije prema ovoj državi, dok predsjednik nastavlja djelovati na način koji je štetan za zdravlje naše republike – piše gostujući kolumnist NYT-a.

– U korijenu problema je predsjednikova nemoralnost – dodaje i opisuje Trumpa kao antidemokrata koji je nagao, neprijateljski raspoložen, sitničav i neučinkovit. Svi uspjesi Trumpove administracije dogodili su se ne zahvaljujući njegovu vodstvu, nego nasuprot njegovim nagonima.

Mogao bi postati još opasniji

Njegovi najviše rangirani suradnici svakodnevno dolaze u situaciju da ne mogu vjerovati da se predsjednik ponaša kako se ponaša. Oni koji čine “pokret otpora” svakodnevno ispravljaju najgore Trumpove nagone i “čine ono što je ispravno, čak i kad Trump to ne želi učiniti”.

Anonimna gostujuća kolumna odmah je postala prijelomna vijest u svim američkim medijima. Reakcije su različite. Nagađanja još različitija. Neki na društvenim mrežama čak tvrde da odabir riječi i stil izražavanja podsjeća na potpredsjednika Mikea Pencea.

Trump traži istragu. Već je potresen objavom isječaka iz knjige Boba Woodwarda u kojoj također anonimni dužnosnici opisuju kaos u Bijeloj kući. Mogao bi postati još opasniji i još više se ponašati protivno Ustavu, smatra komentator magazina Atlantic David Frum.

Neki, poput komentatorice Washington Posta Jennifer Rubin, smatraju da je problematično kad se “anonimni, neizabrani ljudi hvale da vode zemlju umjesto smušenog predsjednika”.

– U drugim dijelovima svijeta, to se zove državni udar – piše Rubin.

